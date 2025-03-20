Юрист раскрыл, почему категорически нельзя выходить из машины при проверке ГАИ

При остановке сотрудником ДПС многие водители, следуя привычке или желая избежать конфликта, соглашаются выйти из автомобиля.

Однако автоюрист, в интервью порталу njcar.ru, настоятельно рекомендовал не делать этого без весомых оснований.

Ограниченные причины для выхода из машины

В соответствии с действующими нормами, водитель обязан покинуть салон автомобиля лишь в трех чётко оговоренных случаях: при досмотре транспортного средства, задержании или отстранении от управления автомобилем.

Если же сотрудник ДПС просит выйти без весомой причины, например, для оформления штрафа, закон не обязывает выполнять его требования.

Права водителя и безопасность

По словам юриста, несмотря на давление со стороны инспекторов, водители не обязаны покидать автомобиль, если в этом нет реальной необходимости. Важно помнить, что в пункте 93.1 Приказа МВД N664 указано, что сотрудник ДПС может лишь предложить выйти из машины, но решение остается за водителем.

Вежливо отказав, водитель сохраняет спокойствие и соблюдает закон.

Почему не стоит выходить из автомобиля?

Покидая салон, вы рискуете оказаться в более уязвимом положении. Оставшиеся в автомобиле пассажиры и видеорегистратор могут служить важными свидетелями и подтверждением действий сотрудника ДПС. Выходя на проезжую часть, вы лишаетесь этих преимуществ, что может создать благоприятные условия для неправомерных действий со стороны инспектора.

Психологическое давление

Оказавшись без защитников, водители могут столкнуться с психологическим давлением со стороны инспектора, который будет пытаться заставить признать вину или предложит «неофициальное решение». В такой ситуации без свидетелей и видеофиксации легко потерять уверенность в своих правах.

Что советует юрист?

Для защиты своих интересов, юрист рекомендует не выходить из машины без веских причин. Гораздо безопаснее остаться в автомобиле, общаться через приоткрытое окно и передавать документы через него.

Это поможет сохранить контроль над ситуацией, а также позволит зафиксировать происходящее на камеру, обеспечив защиту ваших прав, сообщает njcar.