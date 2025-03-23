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Юрист раскрыл, почему категорически нельзя выходить из авто при проверке ГАИ

После остановки сотрудники ДПС нередко просят в...

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После остановки сотрудники ДПС нередко просят водителя выйти из автомобиля, объясняя это необходимостью оформить штраф или провести беседу. Многие, стремясь избежать конфликта или по привычке, покидают машину, думая, что так процесс будет быстрее и проще. Однако автоюрист, в разговоре с редакцией портала njcar.ru, настоятельно рекомендует не поступать так.

Выйти из автомобиля без серьёзных оснований — это распространённая ошибка. Даже если вас остановили по делу и подозревают в нарушении, правильнее остаться в машине. Для этого есть веские причины, как с точки зрения безопасности, так и защиты ваших прав.

Закон чётко прописывает, что водитель обязан покинуть транспортное средство только в трёх случаях: при досмотре автомобиля, задержании или отстранении от управления. Часто инспекторы просят выйти по формальному поводу, связанному с оформлением административного материала, но закон не обязывает этого делать.

Согласно пункту 93.1 Приказа МВД N664, сотрудник ДПС может только предложить водителю выйти из машины. Но решение остаётся за вами. Спокойно и вежливо откажите, сославшись на желание оставаться в автомобиле. Это поможет сохранить спокойствие и избежать спорных ситуаций, действуя в рамках закона.

Инспекторы могут ссылаться на различные причины для того, чтобы попросить вас выйти. Даже если вы уверены в своей правоте, покидать автомобиль без нужды — это необдуманный шаг. Находясь на проезжей части, вы становитесь более уязвимыми: пассажиры остаются внутри, а видеорегистратор перестаёт фиксировать происходящее. Это создаёт возможности для неправомерных действий.

Если вы выйдете из машины, инспектор может начать психологическое давление, пытаясь заставить вас признать вину или намекая на неофициальное "решение вопроса", особенно если доказательств вашей вины нет. Без поддержки сложно сохранять уверенность в своих правах.

Чтобы избежать таких ситуаций, юрист советует не выходить из машины без веской причины. Лучше остаться в автомобиле, вести разговор через приоткрытое окно и передавать документы тем же способом. Так вы сохраняете свидетелей рядом, а камера продолжает фиксировать ситуацию, что помогает защитить себя и контролировать процесс, пишет njcar.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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