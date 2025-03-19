Юрист раскрыл, почему категорически нельзя покидать машину при проверке ГАИ

Многие водители, услышав просьбу сотрудника ДПС выйти из автомобиля, без раздумий подчиняются. Они полагают, что так удастся быстрее разобраться с ситуацией и избежать лишних проблем. Однако юристы предупреждают: делать этого без веской причины не стоит.

Покидать салон машины без необходимости — распространённая ошибка. Даже если вас остановили обоснованно и есть подозрение в нарушении, лучше оставаться на месте. Это связано не только с вопросами безопасности, но и с защитой собственных прав.

По закону водитель обязан выйти из автомобиля лишь в трёх случаях: если проводится досмотр транспортного средства, при задержании или если его отстраняют от управления. Однако инспекторы нередко используют просьбу выйти из машины как формальный предлог, например, для оформления штрафа. При этом закон не требует от водителя покидать салон.

Согласно приказу МВД №664, инспектор может лишь предложить выйти, но решение остаётся за водителем. Вежливый отказ с объяснением, что вы предпочитаете оставаться в машине, поможет избежать ненужных конфликтов и сохранить контроль над ситуацией.

Важно помнить: находясь внутри автомобиля, вы находитесь в более защищённом положении. Видеорегистратор продолжает запись, пассажиры остаются свидетелями, а на проезжей части риск возникновения спорных моментов выше. Кроме того, оставшись с инспектором один на один, водитель может столкнуться с психологическим давлением — его могут склонять к признанию вины или предложению неофициального «решения вопроса».

Чтобы минимизировать подобные риски, юристы советуют не выходить из машины без явной необходимости. Лучше вести разговор через приоткрытое окно и передавать документы тем же способом. Так водитель сохраняет контроль над ситуацией, а вероятность неприятных инцидентов значительно снижается.