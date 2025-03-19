Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Юрист раскрыл, почему категорически нельзя покидать машину при проверке ГАИ

Многие водители, услышав просьбу сотрудника ДПС...

autogoda.ru

Подписаться на Дзен.канал

Многие водители, услышав просьбу сотрудника ДПС выйти из автомобиля, без раздумий подчиняются. Они полагают, что так удастся быстрее разобраться с ситуацией и избежать лишних проблем. Однако юристы предупреждают: делать этого без веской причины не стоит.

Покидать салон машины без необходимости — распространённая ошибка. Даже если вас остановили обоснованно и есть подозрение в нарушении, лучше оставаться на месте. Это связано не только с вопросами безопасности, но и с защитой собственных прав.

По закону водитель обязан выйти из автомобиля лишь в трёх случаях: если проводится досмотр транспортного средства, при задержании или если его отстраняют от управления. Однако инспекторы нередко используют просьбу выйти из машины как формальный предлог, например, для оформления штрафа. При этом закон не требует от водителя покидать салон.

Согласно приказу МВД №664, инспектор может лишь предложить выйти, но решение остаётся за водителем. Вежливый отказ с объяснением, что вы предпочитаете оставаться в машине, поможет избежать ненужных конфликтов и сохранить контроль над ситуацией.

Важно помнить: находясь внутри автомобиля, вы находитесь в более защищённом положении. Видеорегистратор продолжает запись, пассажиры остаются свидетелями, а на проезжей части риск возникновения спорных моментов выше. Кроме того, оставшись с инспектором один на один, водитель может столкнуться с психологическим давлением — его могут склонять к признанию вины или предложению неофициального «решения вопроса».

Чтобы минимизировать подобные риски, юристы советуют не выходить из машины без явной необходимости. Лучше вести разговор через приоткрытое окно и передавать документы тем же способом. Так водитель сохраняет контроль над ситуацией, а вероятность неприятных инцидентов значительно снижается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане

Интересное в Казани

21 час назад

Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000 участников уже в деле!

дезинфекция от клопов серпухов

Не у нас

день назад

В Башкирии с матерью погибших при пожаре 5 детей работают психологи

Не у нас

18 часов назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

циклевка паркета без пыли в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Новости Татарстана

день назад

В администрации Бугульмы 17 марта прошли обыски

Новости Казани

21 час назад

Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани 17 марта

Новости Казани

день назад

Цены на такси в Казани взлетели в 2-2,5 раза после сбоя агрегатора
Лонгриды
13 часов назад

"Территория долголетия": Казань делится лучшими практиками для долгой и активной жизни

"Долголетие — результат осознанных решений и ак...

Не у нас

час назад

Ученые считают, что темная материя ведет мир к научному прорыву

Интересное в Казани

21 час назад

Казанский офтальмолог создал Telegram-ассистента для проверки зрения

Не у нас

час назад

В Китае прошли испытания 3-двигательного самолета J-36

Не у нас

час назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России
Названы приложения, которые ведут к замедлению ...
Не у нас
20 минут назад

Названы приложения, которые ведут к замедлению работы смартфона

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Не у нас

17 часов назад

Ученые назвали самые опасные перекусы

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане фирма погасила более 38 млн долга по налогам после возбуждения дела
Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электр...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу