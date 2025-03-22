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Юрист поделился, почему же категорически нельзя выходить из машины при проверке ГАИ

Автоюристы разъясняют, что закон не требует от ...

egadmin.gosuslugi.ru

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Многие водители сталкиваются с необходимостью остановки и проверки со стороны ДПС. В таких ситуациях распространено мнение, что водитель обязан выйти из автомобиля.

Однако, как подчеркивают автоюристы, закон предписывает выходить из машины лишь в ограниченном числе случаев.

Законные основания для выхода из автомобиля

Специалисты в области автомобильного права утверждают, что существует всего несколько ситуаций, когда водитель обязан покинуть автомобиль:

  • Осмотр транспорта — если требуется осмотр автомобиля для уточнения технического состояния или других особенностей.
  • Задержание — в случае задержания по уголовному делу или административному правонарушению.
  • Отстранение от управления — при наличии оснований для отстранения водителя от управления транспортным средством.

Права водителя при остановке

Автоюристы напоминают, что водитель имеет право оставаться в салоне автомобиля, если нет необходимости выходить согласно закону. Пункт 93.1 Приказа МВД N664 гарантирует водителям право на вежливый отказ выйти из машины, если этого не требует ситуация.

Риски выхода из автомобиля

Выход из автомобиля может повысить уязвимость водителя перед лицом правопорядка. Оставаясь в автомобиле, водитель обеспечивает наличие дополнительных свидетелей в лице пассажиров и видеорегистратора, которые могут зафиксировать все аспекты взаимодействия.

Психологическое давление и безопасность

На улице, без поддержки и защиты автомобиля, водители могут подвергаться дополнительному психологическому давлению.

Юристы советуют водителям общаться с инспекторами через приоткрытое окно и передавать документы таким же образом, чтобы максимально контролировать ситуацию и обеспечить собственную безопасность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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