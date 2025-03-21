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Юрист поделился, почему категорически нельзя выходить из машины при проверке ГАИ

в каких случаях водителям не требуется выходить...

av.by

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Многие водители, сталкиваясь с проверкой ДПС, по привычке или стремлению избежать конфликтов, выходят из автомобиля, но автоюристы утверждают, что это не всегда необходимо.

В интервью с njcar.ru, специалист по автомобильному праву подчеркнул, что есть только несколько законных оснований для выхода из машины, которые каждый водитель должен знать.

Ограниченные основания для выхода

По закону, водитель обязан покинуть автомобиль только в трех случаях: если это необходимо для осмотра транспорта, в случае задержания или при отстранении от управления транспортным средством. При любых других обстоятельствах, например, при оформлении штрафа, закон не требует от водителя покидать автомобиль.

Ваши права и ваша безопасность

Юрист напоминает, что водители имеют право остаться в салоне, если нет критической необходимости выходить. Вежливый отказ и оставление решения на усмотрение водителя — это ваше право по пункту 93.1 Приказа МВД N664. Это позволяет сохранить спокойствие и законность ваших действий.

Риски выхода из машины

Покидая автомобиль, вы увеличиваете свою уязвимость. Оставаясь внутри, вы обеспечиваете себе дополнительных свидетелей в лице пассажиров и видеорегистратора, которые могут зафиксировать важные моменты взаимодействия с инспектором ДПС. На проезжей части вы теряете эти преимущества, что может способствовать неправомерным действиям со стороны сотрудников правопорядка.

Психологическое давление

На улице, без защиты и поддержки, водители могут подвергнуться психологическому давлению со стороны инспекторов, которые могут пытаться давить или предлагать неформальные решения конфликтов. Без свидетелей и видеозаписи легко потерять уверенность и контроль над ситуацией.

Рекомендации от юриста

Для обеспечения своей безопасности и защиты прав, важно не выходить из машины без крайней необходимости. Общение с инспекторами через приоткрытое окно и передача документов таким же образом помогут сохранить контроль над обстановкой и зафиксировать все на видео.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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