Юрист Крушанова рассказала, где россиянам могут вручить повестку в военкомат по новому закону

Россияне, которые получили электронную повестку, но решили в семидневный срок уехать из России, бумажная версия приглашения в военкомат будет вручена прямо на границе. Об этом в интервью URA.RU рассказала юрист Лариса Крушанова.

Она напомнила, что после получения электронной повестки есть 7 дней, после чего повестка считается врученной. А потом есть 20 дней на явку в военкомат. В противном случае вводят ограничительные меры в отношении уклониста.

"На вопрос о том, может ли призывник покинуть страну в эти семь дней до появления решения о запрете, можно с уверенностью дать отрицательный ответ. Поскольку информация о призыве конкретного гражданина будет размещена в реестре воинского учета, то при прохождении таможенного или пограничного контроля ему такую повестку могут вручить", - отметила Крушанова.

В самом этом методе оповещения, по словам юриста, ничего нового нет. Такой метод давно практикуют судебные приставы.

В Минцифры говорят, что для полноценной работы реестра воинского учета в России потребуется время, и система может в полную силу начать работать к осеннему призыву, который традиционно начинается с 1 октября.

Пока идет цифровой переход, повестки будут посылать и в электронном виде, и обычно - в бумажном.