Юрист Илья Русяев: несколько категорий граждан могут остаться без страховой пенсии
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Кто не получит страховую пенсию по старости в 2025 году
С 2025 года требования для выхода на страховую пенсию по старости сохранятся, но станут препятствием для части граждан. Юрист Илья Русяев предупредил: многие россияне рискуют остаться без выплат, если не выполнили ряд условий, установленных законом.
Три обязательных условия для страховой пенсии
Чтобы получить страховую пенсию по старости, в 2025 году нужно одновременно выполнить три требования:
- Достичь установленного пенсионного возраста
Он продолжает повышаться и зависит от года рождения.
- Иметь не менее 15 лет страхового стажа
- Накопить как минимум 30 пенсионных баллов (коэффициентов)
Если не соблюдено хотя бы одно из условий — страховая пенсия не назначается.
Кто останется без выплат
По словам Ильи Русяева, пенсию не получат:
- те, у кого стаж менее 15 лет;
- те, кто накопил менее 30 баллов к моменту выхода на пенсию.
В этом случае гражданину назначается социальная пенсия — она выплачивается позднее, чем страховая.
Когда назначается социальная пенсия
Социальную пенсию получают:
- женщины — с 65 лет
- мужчины — с 70 лет
- при условии постоянного проживания на территории России
Важно: социальная пенсия ниже страховой и не учитывает страховой стаж и баллы.
Дополнительные ограничения
Иностранцы и лица без гражданства без вида на жительство и 15-летнего стажа проживания в России — не имеют права на страховую пенсию.
При выезде на ПМЖ за границу пенсия может быть прекращена, если между странами нет пенсионного соглашения.
Сколько составят пенсии в 2025 году
По данным Социального фонда:
- Средняя страховая пенсия по старости — свыше 24 000 рублей
- Пенсия по инвалидности — около 15 500 рублей
- По потере кормильца — более 16 700 рублей
С 1 апреля 2025 года социальные выплаты проиндексированы на 14,75%. Из бюджета на это направлено 85 млрд рублей.
Путин: «Государство защитит пенсионные накопления»
Президент Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить безопасность пенсионных средств. Он подчеркнул: государство разработает механизмы контроля, чтобы исключить риски при инвестировании накоплений пенсионных фондов.
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