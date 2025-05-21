Юрист Илья Русяев: несколько категорий граждан могут остаться без страховой пенсии

Кто не получит страховую пенсию по старости в 2025 году

С 2025 года требования для выхода на страховую пенсию по старости сохранятся, но станут препятствием для части граждан. Юрист Илья Русяев предупредил: многие россияне рискуют остаться без выплат, если не выполнили ряд условий, установленных законом.

Три обязательных условия для страховой пенсии

Чтобы получить страховую пенсию по старости, в 2025 году нужно одновременно выполнить три требования:

Достичь установленного пенсионного возраста

Он продолжает повышаться и зависит от года рождения.

Иметь не менее 15 лет страхового стажа

Накопить как минимум 30 пенсионных баллов (коэффициентов)

Если не соблюдено хотя бы одно из условий — страховая пенсия не назначается.

Кто останется без выплат

По словам Ильи Русяева, пенсию не получат:

те, у кого стаж менее 15 лет;

те, кто накопил менее 30 баллов к моменту выхода на пенсию.

В этом случае гражданину назначается социальная пенсия — она выплачивается позднее, чем страховая.

Когда назначается социальная пенсия

Социальную пенсию получают:

женщины — с 65 лет

мужчины — с 70 лет

при условии постоянного проживания на территории России

Важно: социальная пенсия ниже страховой и не учитывает страховой стаж и баллы.

Дополнительные ограничения

Иностранцы и лица без гражданства без вида на жительство и 15-летнего стажа проживания в России — не имеют права на страховую пенсию.

При выезде на ПМЖ за границу пенсия может быть прекращена, если между странами нет пенсионного соглашения.

Сколько составят пенсии в 2025 году

По данным Социального фонда:

Средняя страховая пенсия по старости — свыше 24 000 рублей

Пенсия по инвалидности — около 15 500 рублей

По потере кормильца — более 16 700 рублей

С 1 апреля 2025 года социальные выплаты проиндексированы на 14,75%. Из бюджета на это направлено 85 млрд рублей.

Путин: «Государство защитит пенсионные накопления»

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить безопасность пенсионных средств. Он подчеркнул: государство разработает механизмы контроля, чтобы исключить риски при инвестировании накоплений пенсионных фондов.