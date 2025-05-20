Юрист Илья Русяев: некоторые категории граждан могут остаться без страховой пенсии

Юрист Илья Русяев рассказал, какие россияне не смогут получить страховую пенсию по старости в 2025 году из-за недостаточного стажа или пенсионных баллов.

Вместо неё им положена социальная пенсия.

Три условия для выхода на страховую пенсию

Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости возникает при соблюдении всех трёх условий:

достижение установленного пенсионного возраста (в 2025 году он продолжит постепенно расти);

наличие минимального страхового стажа — 15 лет;

накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).

Без выполнения этих условий гражданин не сможет претендовать на обычную пенсию по старости.

Кто останется без выплат

По словам юриста Ильи Русяева, в 2025 году пенсию не получат те, кто:

имеет страховой стаж менее 15 лет;

не накопил 30 пенсионных баллов к моменту выхода на пенсию.

Таким людям будет назначена социальная пенсия, которая положена:

женщинам с 65 лет,

мужчинам с 70 лет,

при условии постоянного проживания в России.

Дополнительные ограничения

Иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие вида на жительство и стажа проживания в РФ не менее 15 лет, не имеют права на страховую пенсию;

При выезде за границу на ПМЖ выплаты могут быть прекращены — если нет международных соглашений между государствами.

Размеры и индексация пенсий в 2025 году

Средняя страховая пенсия по старости в 2025 году превышает 24 000 рублей в месяц;

Пенсия по инвалидности — около 15 500 рублей,

По потере кормильца — более 16 700 рублей;

С 1 апреля 2025 года социальные выплаты проиндексированы на 14,75% — на эти цели выделено 85 млрд рублей из бюджета Социального фонда.

Путин: государство обеспечит контроль над пенсионными средствами

Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения безопасности пенсионных накоплений. По его словам, государство создаст механизмы контроля, чтобы исключить риски при инвестировании средств пенсионных фондов.