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Юрий Бычковский: жители оставили 225 миллионов рублей чаевых через сервис Сбера

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Средняя сумма чаевых в кафе и ресторанах составила 335 рублей.

На территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка на сегодняшний день оставить на «чай» можно в более 1000 заведениях.

Жители и гости Республики Татарстан с помощью сервиса СберЧаевые выразили свою благодарность за качественное обслуживание, оставив 50 млн рублей. В Нижегородской области эта сумма составила 46 млн рублей, а в Пермском крае — 36 млн рублей. Во Владимирской области и Удмуртской Республике общая сумма чаевых составила по 30 млн рублей. В Кировской области пользователи сервиса оставили 15 млн рублей, в Чувашской Республике — 11 млн рублей, в Республике Мордовия — 5 млн рублей, а в Республике Марий Эл — 2 млн рублей.

Средний чек достиг наибольшего значения в Удмуртской Республике, составив 485 рублей.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Сегодня всё меньше людей используют наличные, поэтому сервис СберЧаевые стал отличным решением выразить благодарность сотруднику кафе или ресторана за качественный сервис. Всего за несколько секунд можно перевести на «чай» на карту любого банка. Общая сумма чаевых, которую оставили жители и гости регионов на территории Волго-Вятского банка Сбербанка в 2024 году, превысила 225 миллионов рублей. Популярность данного сервиса растёт не только среди официантов и посетителей, но и среди владельцев бизнеса. В наших регионах воспользоваться им можно уже в более чем 1000 заведениях».

Кроме представителей гастрономической индустрии, сервис доступен бьюти-мастерам, курьерам, водителям и фитнес-тренерам, а также ряду других отраслевых специалистов сферы услуг.

Чтобы поблагодарить сотрудника за оказанный сервис с помощью сервиса СберЧаевые, необходимо отсканировать QR-код на пречеке, листовке, экране кассы или другом носителе. Затем нужно выбрать или ввести свою сумму чаевых без ввода данных карты и, по желанию, оставить отзыв.

С помощью сервиса легко оставить чаевые без установки приложений, СМС или регистрации. Сервис работает с картами любых банков и деньги приходят мгновенно на карту сотрудника или на карту компании.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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