Депутат ГД РФ Картаполов пояснил, что в этот призыв юридической силы электронные повестки не имеют

Если даже призывник получит в весенний призыв электронную повестку, относиться к этому стоит проще - повестка пришла в рамках тестовой рассылки, она не имеет никакой юридической силы, заявил руководитель оборонного комитета ГД Андрей Картаполов.

"Юридической силы иметь не будут!" - заявил Картаполов.

Уточняется, что имеющие силу повестки начнут поступать на "Госуслуги" призывникам, ориентировочно, с осеннего призыва, который обычно начинается в РФ с 1 октября, если главой государства не установлено иное.