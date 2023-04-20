Депутат ГД РФ Картаполов пояснил, что в этот призыв юридической силы электронные повестки не имеют

«Юридической силы иметь не будут»: депутат Картаполов объяснил рассылку электронных повесток в весенний призыв
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Если даже призывник получит в весенний призыв электронную повестку, относиться к этому стоит проще - повестка пришла в рамках тестовой рассылки, она не имеет никакой юридической силы, заявил руководитель оборонного комитета ГД Андрей Картаполов.
"Юридической силы иметь не будут!" - заявил Картаполов.
Уточняется, что имеющие силу повестки начнут поступать на "Госуслуги" призывникам, ориентировочно, с осеннего призыва, который обычно начинается в РФ с 1 октября, если главой государства не установлено иное.