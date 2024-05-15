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Уралсиб запустил онлайн-трансляцию о жизни сапсанов на крыше банка

Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию жизни сапсанов с крыши высотного здания офиса банка в центре Уфы. Прямой эфир доступен в группе банка ВКонтакте. Проект реализуется совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной груп

Фото: пресс-служба ПАО "Банк Уралсиб"

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Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию жизни сапсанов с крыши высотного здания офиса банка в центре Уфы. Прямой эфир доступен в группе банка ВКонтакте. Проект реализуется совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы».

В этом году сапсаны вернулись на привычное место 24 марта. Сезон-2024 стал, пожалуй, самым тяжелым для соколиного семейства за все годы – самка прилетела в родные места с травмированной лапкой. Как и почему это произошло, орнитологи могут только догадываться. Птице сложно даже ходить, не говоря уже об охоте, на которую в период выкармливания птенцов оба сапсана вылетают по очереди, сменяя друг друга в гнезде. И, тем не менее, соколы сейчас готовятся стать родителями – всего в кладке 3 яйца, которые появились в период с 14 по 18 апреля. Появления на свет первого птенца орнитологи ожидают в начале 20-х чисел мая.


Фото: пресс-служба ПАО "Банк Уралсиб"

Непростая ситуация потребовала нашего вмешательства: мы нашли поставщиков и организовали поставки привычных «обедов» для наших сапсанов, а опытный орнитолог проекта Эльза Габбасова будет кормить птиц в период гнездования, помогая семейству соколов пережить этот период. Как отреагируют птицы на такую заботу – этот вопрос вызывает большой интерес у орнитологов и некоторую обеспокоенность у нас, сотрудников банка. Ведь все эти годы мы прилагали максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования. Даже мойку окон и благоустройство выступа, где обычно распологается семья сапсанов, проводили, подстраиваясь под график прилета птиц.

«Возможность наблюдать за сложившейся ситуацией даст ценный научный опыт и позволит сделать вывод о поведении сапсанов в природе в самых разных условиях», – отметила Эльза Габбасова.

Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов.

Фото: пресс-служба ПАО "Банк Уралсиб"

Зрители в «прямом эфире» видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдают за работой орнитологов во время кольцевания (когда определяют пол птиц и дают им имена). Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира. Для просмотра доступны последние 2 часа записи, можно перематывать и пересматривать, записи за предыдущие дни начиная с 14 мая будут доступны в альбоме группы банка.

Сапсаны включены в Красную книгу России, а их торговля этими птицами запрещена во всем мире. Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых по ссылке.

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