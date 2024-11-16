Упадут в цене на 40%: когда ждать обвала цен на квартиры в России

В беседе с "Парламентской газетой", Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, предсказал возможное падение цен на новостройки до 40% в последней половине 2024 года. Такое мнение вызвало обширное обсуждение среди аналитиков и специалистов рынка недвижимости.

Критика льготной ипотеки и её последствия

Аксаков выразил недовольство по поводу программы льготной ипотеки, которая, по его словам, привела к неоправданному росту цен. Он указал, что программа, предоставляющая ипотечные кредиты под 8%, стимулировала спрос, что привело к резкому увеличению цен из-за неспособности строительной отрасли оперативно увеличить предложение.

Перспективы и ожидания снижения цен

Депутат ожидает, что ситуация начнет стабилизироваться и приведет к снижению цен, особенно активному во второй половине 2024 года. Он предполагает, что застройщики будут вынуждены снижать цены для стимулирования продаж уже построенных объектов.

Разнообразие мнений экспертов

Дмитрий Щегельский, гендиректор агентства недвижимости "Бенуа", высказался ограниченно оптимистично, предполагая, что значительное падение цен может произойти, но не так быстро, как предсказывает Аксаков. Он напомнил, что в прошлых экономических кризисах снижение цен происходило постепенно.

Владислав Преображенский из "Клуба инвесторов Москвы" подчеркнул, что стоимость жилья зависит от множества факторов, включая баланс спроса и предложения, который по-прежнему остается стабильным.

Сдержанные ожидания от рынка

Александр Москатов из компании "Миэль" указал, что уже наблюдаются небольшие снижения цен на вторичном рынке, однако они не носят значительного характера. По его мнению, нет предпосылок для резкого падения стоимости недвижимости в ближайшее время.

Общий вывод

Эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости испытает корректировки, но сценарий резкого падения цен на 40% кажется маловероятным. Вместо этого ожидается постепенное снижение стоимости, которое будет зависеть от множества экономических и рыночных факторов. Инвесторам и покупателям стоит оставаться внимательными к динамике рынка, чтобы оптимально реагировать на изменения, пишет rtvi.com.