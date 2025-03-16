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Умер через 7 минут после клонирования: что было с козлом после воскрешения

Научное сообщество объявило о важном достижении...

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Научное сообщество объявило о важном достижении – успешном клонировании вымершего животного. Однако радость была недолгой: эксперимент оказался лишь временным успехом.

Современные технологии клонирования пока не позволяют полностью восстановить исчезнувшие виды, а достигнутые результаты ограничиваются лишь кратковременным воссозданием отдельных особей.

Одним из самых значимых экспериментов в этой области стало клонирование пиренейского козла букардо, исчезнувшего в 2000 году. Вдохновившись опытом с овечкой Долли, ученые из Испании и Франции применили схожие методики, пытаясь вернуть этот вид, вымерший по вине человека.

Исследователи использовали генетический материал последней самки букардо, погибшей в 1999 году. Они создали 439 эмбрионов, из которых 208 были имплантированы самкам родственных видов. Однако только одна попытка увенчалась успехом: на свет появился козленок, но из-за серьезных проблем с легкими он прожил всего семь минут.

Несмотря на трагический финал, этот эксперимент доказал, что клонирование вымерших животных в принципе возможно. Это открывает перед учеными перспективы не только по воссозданию исчезнувших видов, но и по разработке новых методов сохранения редких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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