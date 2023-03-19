Новости России
· Служба новостей

"Умеет удивлять": Владимир Путин приехал в Крым в честь годовщины Крымской весны сам, за рулем авто

Развожаев: Путин приехал в Крым сам, за рулем авто
"Умеет удивлять": Владимир Путин приехал в Крым в честь годовщины Крымской весны сам, за рулем авто

Фото: открытые источники

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал визит в Крым президента РФ Владимира Путина. В соцсети чиновник заявил, что не ожидал увидеть Путина лично - ожидалось, что он будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять <...> Взял и приехал. Сам. За рулем", - заявил Развожаев.

Опубликованный ролик завершается кадрами, на которых Путин садится на водительское сиденье внедорожника.

Личный визит Путина в Севастополь заранее не анонсировался. В Кремле ранее сообщали, что он будет участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине референдума, удаленно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

"Домик у вас нехилый": в Казани судья оказался удивлен имуществом задержанного за взятку начальника ОП "Вишневский"

Новости России

5 часов назад

Пока военкоматы "сверяют данные учета", глава ЧВК "Вагнер" объявил, что планирует набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая

дезинфекция от тараканов в квартире цена

Новости Казани

день назад

Убил на первом же свидании: в Казани мигрант из СНГ перерезал горло молодой девушке в ее же собственной квартире

Интересное

2 дня назад

Мокрота и приступы: доктор медицинских наук из Казани перечислил самые опасные виды кашля

подготовка к олимпиадам по программированию в Москве

Новости России

16 часов назад

Сдуру можно: страстный секс закончился для мужчины переломом полового органа

Новости Казани

12 часов назад

"Она спала с ним рядом на передовой": бойцы батальона "Алга" привезли троим детям погибшего сослуживца его фронтового пса

Новости Казани

9 часов назад

В одном из военкоматов объяснили, почему рассылают повестки в Татарстане

Новости мира

15 часов назад

Ему останется только бежать, чтобы не растерзали свои же: американский разведчик рассказал об участи Зеленского
Новости Казани
день назад

"Родные!": мобилизованные жители Казани впервые приехали из зоны СВО в обещанный Путиным двухнедельный отпуск

"Родные!": мобилизованные жители Казани впервые приехали из зоны СВО в обещанный Путиным двухнедельный отпуск

Новости России

5 минут назад

"Умеет удивлять": Владимир Путин приехал в Крым в честь годовщины Крымской весны сам, за рулем авто

Новости России

час назад

В Германии заявили, что ордер на арест Путина показывает, что никто не может быть выше закона

Новости России

9 часов назад

Ордер на арест Владимира Путина выписан: в МИД России вспомнили цитату Швондера из "Собачьего сердца"

Новости Казани

13 часов назад

В Казани четвертые сутки идут поиски 19-летней девушки
В Казани пожилой мужчина жестоко избил товарища топором
Новости Казани
6 часов назад

В Казани пожилой мужчина жестоко избил товарища топором

Новости Казани

13 часов назад

В конце марта из Казани откроют прямые авиарейсы в Иран

Новости мира

15 часов назад

Жена Зеленского рассказала, как украинка сбила вражеский дрон банкой с помидорами: в США ее подняли на смех

Новости России

15 часов назад

10 миллионов за живую "мразь": Рамзан Кадыров объявил награду за взятие в плен укровоина, который публично сжег Коран
Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани
Редакция помогает
4 дня назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани