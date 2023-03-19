"Умеет удивлять": Владимир Путин приехал в Крым в честь годовщины Крымской весны сам, за рулем авто

Развожаев: Путин приехал в Крым сам, за рулем авто

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал визит в Крым президента РФ Владимира Путина. В соцсети чиновник заявил, что не ожидал увидеть Путина лично - ожидалось, что он будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять <...> Взял и приехал. Сам. За рулем", - заявил Развожаев.

Опубликованный ролик завершается кадрами, на которых Путин садится на водительское сиденье внедорожника.

Личный визит Путина в Севастополь заранее не анонсировался. В Кремле ранее сообщали, что он будет участвовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине референдума, удаленно.

