Юлия Пересильд рассказала, почему не видела старшую дочь Анну полтора месяца

Сериал «Слово пацана» стал сенсацией 2023 года, мгновенно ворвавшись в пятерку лидеров рейтинга «Кинопоиска» после дебютной серии. Особую известность получила молодая актриса Анна Пересильд, сыгравшая ключевую роль школьницы Айгуль.

На сегодняшний день Анна Пересильд, которой всего 15 лет, уже является одним из наиболее востребованных молодых талантов в российском кинематографе. Её график съемок чрезвычайно насыщен, что значительно ограничивает время, проведенное с семьей. Её мать, знаменитая актриса Юлия Пересильд, не скрывает своих чувств по этому поводу.

В своем блоге Юлия пишет: "Моя дорогая девочка, как же я по тебе скучаю! Уже полтора месяца ты вдали, на съемках. Как хорошо, что мы смогли украсть эти несколько дней друг для друга в Красной Поляне. Это было невероятно тепло и душевно!"

Скоро Анна предстанет перед зрителями в новом амплуа — она исполнит главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес». В проекте принимают участие и другие звезды России.

Юлия Пересильд — мать двух дочерей, старшая из которых, Анна, родилась в 2009 году, а младшая, Мария, в 2013 году. Обе девочки родились в браке с режиссером Алексеем Учителем.

Анна Пересильд продолжает завоевывать сердца зрителей своим талантом и упорством. Её карьера стремительно развивается, и поклонники с нетерпением ждут её новых работ в кино и театре, пишет hibiny.ru.