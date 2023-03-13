Укровоины, выжившие в мясорубке под Кременной, рассказали Times о пережитых ужасах

Times: Выжившие из 131-го разведбата ВСУ рассказали о пережитых ужасах под Кременной

Российские войска днем и ночью ведут наступление в районе Кременной в ЛНР, украинские подразделения здесь измучены и несут тяжелые потери. Об этом пишет Times со ссылкой на участников этих боев из 131-го разведбатальона ВСУ.

По их словам, на этом участке ВС РФ активно применяют артиллерию и минометы, обстрелы происходят каждый день по несколько раз, после чего в бой вступает пехота. Отмечается, что украинское подразделение понесло большие потери и солдаты измучены. Они называют свои позиции в сосновом бору под Кременной "проклятым лесом".

Также украинцы признаются, что у российской армии много танков, поэтому контрнаступать на этом направлении едва ли возможно.