Укровоины расстреляли еще одного российского бойца - военкоры "Русской весны"
Фото: molva33.ru
В Сеть попали кадры вероятного очередного расстрела еще одного российского военного бойцами ВСУ. Их опубликовали военкоры "Русской весны".
На кадрах запечатлен российский военнослужащий в окружении бойцов ВС Украины. После криков с требованием встать раздается автоматная очередь.
На видеокадрах не видно, куда конкретно стреляют украинцы. Не сообщается место съёмки.
Отмечается, что новое видео - далеко не первое свидетельство военных преступлений бойцов ВС Украины. Опубликовать кадры мы не можем по этическим соображениям.