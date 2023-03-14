Укровоины расстреляли еще одного российского бойца - военкоры "Русской весны"

RusVesna показала кадры возможного расстрела еще одного российского военного бойцами ВСУ

В Сеть попали кадры вероятного очередного расстрела еще одного российского военного бойцами ВСУ. Их опубликовали военкоры "Русской весны".

На кадрах запечатлен российский военнослужащий в окружении бойцов ВС Украины. После криков с требованием встать раздается автоматная очередь.

На видеокадрах не видно, куда конкретно стреляют украинцы. Не сообщается место съёмки.

Отмечается, что новое видео - далеко не первое свидетельство военных преступлений бойцов ВС Украины. Опубликовать кадры мы не можем по этическим соображениям.

