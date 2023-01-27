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"Укровоины что-то задумали": на Херсонском направлении ожидается прорыв, ВСУ стягивают силы

"Укровоины что-то задумали": на Херсонском направлении ожидается прорыв, ВСУ стягивают силы

Фото: открытые источники

По данным военкоров "Русской весны", укровоины перебросили резервы под Херсон. Аналитики склонны расценивать усиление группировки ВСУ в районе Каховки как приготовление к наступлению. Они уверены - боевики киевского режима попытаются пойти на прорыв.

Уточняется, что на этом фронте стала активнее работать артиллерия ВСУ. Также попытки прорыва в тыл предпринимают диверсионно-разведывательные группы на моторных лодках.

При этом не исключается, что противник может лишь отвлекать внимание российского командования и в итоге не форсировать Днепр, а неожиданно ударить на другом направлении.

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