"Укровоины что-то задумали": на Херсонском направлении ожидается прорыв, ВСУ стягивают силы
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По данным военкоров "Русской весны", укровоины перебросили резервы под Херсон. Аналитики склонны расценивать усиление группировки ВСУ в районе Каховки как приготовление к наступлению. Они уверены - боевики киевского режима попытаются пойти на прорыв.
Уточняется, что на этом фронте стала активнее работать артиллерия ВСУ. Также попытки прорыва в тыл предпринимают диверсионно-разведывательные группы на моторных лодках.
При этом не исключается, что противник может лишь отвлекать внимание российского командования и в итоге не форсировать Днепр, а неожиданно ударить на другом направлении.