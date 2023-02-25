Украинский военный рассказал непопулярную правду о российской армии
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Боевик Вооруженных формирований Украины записал видео и прокомментировал слова украинской пропаганды. По словам военного, все, что говорят на Украине, якобы о том, что у России заканчиваются боеприпасы, это ложь, цитирует укровоина "Военное дело".
Украинская пропаганда заверяет украинцев, что у России осталось ракет на несколько залпов, но это тоже неправда.
"Крылатых ракет Россия может произвести столько, сколько ей угодно", — отметил военный ВСУ.