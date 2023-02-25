Солдат ВСУ рассказал непопулярную правду о ВС России

Боевик Вооруженных формирований Украины записал видео и прокомментировал слова украинской пропаганды. По словам военного, все, что говорят на Украине, якобы о том, что у России заканчиваются боеприпасы, это ложь, цитирует укровоина "Военное дело".

Украинская пропаганда заверяет украинцев, что у России осталось ракет на несколько залпов, но это тоже неправда.