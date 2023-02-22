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"Украинский феномен": впервые в мировой военной истории противник анонсирует свои планы наступления до начала операций

Впервые в истории конфликтов противник анонсирует планы наступления до начала операций
"Украинский феномен": впервые в мировой военной истории противник анонсирует свои планы наступления до начала операций

Фото: kot-sapog.livejournal.com

Военная спецоперация на Украине многое изменила в привычных стандартах и тактике ведения конфликтов. Сейчас стало очевидно, что, например, бронетехника, артиллерия и сухопутные силы не так важны для наступления и обороны, как считалось ранее.

Зато большое преимущество теперь дают беспилотные летательные аппараты, пишет "Военное обозрение".

Украинский конфликт еще войдет в историю войн и даже в учебники истории как один из "самых странных". Дело в том, что впервые в мировой военной истории противники начали анонсировать свои будущие операции, указывая планы и направления. Так действуют Украина и НАТО, в частности, говоря о планах относительно весеннего наступления на Крым.

Сложно представить, что было бы, если бы защитники Трои узнали заранее о планах построить коня, если бы Гитлер извещал Сталина и всю советскую прессу о том, что планирует предпринять далее. Однако эта СВО - настоящий "украинский феномен", и то ли в нем еще будет...

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