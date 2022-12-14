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Украинские военные "подставились" под удар ВС РФ из-за света фонариков

Украинские военные "подставились" под удар ВС РФ из-за света фонариков

Фото: ru.bitcoinethereumnews.com

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли сокрушительный удар по группе боевиков ВСУ, выдавших себя светом фонариков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира группы специального назначения Западного военного округа.

Разведка не спит и ведет наблюдение за позициями противника в круглосуточном режиме. Если координаты обнаруживают, данные передают артиллерии и наносят удары.

"Сегодня утром наши "друзья" по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить", - рассказал собеседник агентства.

По расположению украинских сил был нанесен удар из автоматических станковых гранатометов. ВСУ понесли потери, а выжившие украинские военнослужащие просто бежали с позиций.

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