Украинские вояки "под кайфом" устали геройствовать и сдались в плен в невменяемом состоянии
Фото: 9111.ru
Украинские вояки весело отметили день Сухопутных войск Украины, после чего решили сдаться в плен, как были - "под кайфом".
Telegram-каналы показали кадры взятых в плен бойцов ВСУ, которые находились в состоянии тяжелого наркотического опьянения.В праздничный для себя день укровоины решили покинуть боевые позиции.
В укрытии, где они находились, российские солдаты нашли пластиковую бутылку с фольгой и проделанными отверстиями, что доказывает, что укровоины времени в окопе даром не теряли.