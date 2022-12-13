Украинские вояки "под кайфом" устали геройствовать и сдались в плен в невменяемом состоянии

Украинские вояки весело отметили день Сухопутных войск Украины, после чего решили сдаться в плен, как были - "под кайфом".

Telegram-каналы показали кадры взятых в плен бойцов ВСУ, которые находились в состоянии тяжелого наркотического опьянения.В праздничный для себя день укровоины решили покинуть боевые позиции.

В укрытии, где они находились, российские солдаты нашли пластиковую бутылку с фольгой и проделанными отверстиями, что доказывает, что укровоины времени в окопе даром не теряли.