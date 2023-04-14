Как в России собираются запрещать уклонистам водить автомобили - мнением поделились юристы

После принятия Госдумой закона об уклонистах и электронных повестках в России у народа возникло немало вопросов. В частности, в законе говорится, что уклонисты не смогут управлять ТС, регистрировать авто, недвижимость, покидать РФ и выезжать за границу, а также брать кредиты и займы.

Все это - обеспечительные меры, которые применят к человеку, если в течение 20 дней он не явится по электронной повестке на "Госуслугах" в военкомат.

Юристы призывают не путать запрет на управление ТС и лишение прав. Это - разные вещи. По отношению к уклонистам лишение применять не будут. Такое решение принимают суды, а в отношении всех российских уклонистов это хлопотно и долго.

"Думаю, выберут самый простой путь, когда военные комиссариаты будут составлять списки водителей, действие водительских прав у которых приостановлено, и передавать эти списки в ГИБДД в автоматическом режиме", - сообщил юрист Антон Климко.

Приостановка прав, как и запрет на регдействия - механизм, который в России уже отлично опробован, например, судебными приставами.

Если вводится ограничение, то ГИБДД может временно забрать водительское удостоверение у водителя, остановив его на дороге для проверки документов.

А далее, считают юристы, все будет как в случае с должниками. Если поймают снова, то инспектор вправе оформить административный протокол и направить в суд, чтобы лишить человека прав уже на срок до года. И это уже будет лишение, отмечает 74.ru.