Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ вступит в силу: с 1 декабря штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с плитой на газу

Газовые плиты остаются незаменимым атрибутом ку...

ozon.ru

Подписаться в Telegram

Газовые плиты остаются незаменимым атрибутом кухни во многих российских домах благодаря их эффективности и удобству в использовании. Однако владельцам таких устройств важно знать о некоторых обязательных ограничениях и правилах, игнорирование которых может привести к серьёзным последствиям, включая штрафы и отключение газа.

Ограничение по времени эксплуатации

Одним из ключевых моментов, который нужно учитывать, является срок службы газовой плиты. По нормам безопасности, использовать плиту разрешается не более 20 лет. Это связано с тем, что со временем вероятность неисправностей возрастает, что может стать причиной аварийных ситуаций. Превышение этого срока может автоматически привести к отключению газа в вашем жилище.

Правила установки плиты

Также крайне важно соблюдать правила установки газовых плит. Закон требует, чтобы плита находилась на кухне в специально предназначенном для этого месте. Перемещение плиты в другое помещение или неподобающее место не только опасно, но и ведет к наложению штрафа размером в 1500 рублей. В случае неисправления ситуации после штрафа, возможно полное прекращение газоснабжения квартиры.

Значение соблюдения норм

Соблюдение этих простых, но важных правил не только предотвратит возможные финансовые потери из-за штрафов, но и гарантирует безопасность в вашем доме. Учитывая потенциальные риски, своевременное обращение за профессиональной помощью для замены устаревшей плиты или ремонта является разумным и ответственным решением.

Вывод

Владение газовой плитой требует ответственного подхода и соблюдения установленных правил. Зная и придерживаясь этих норм, каждый владелец может значительно уменьшить риски и обеспечить безопасную эксплуатацию кухонного оборудования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости Татарстана

19 часов назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

гербицидная обработка москва

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости России

2 дня назад

Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

ремонт планшетов ирбис в москве в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Актриса Глафира Тарханова шокировала признанием после рождения долгожданной дочери

Новости Казани

23 часа назад

Посол Ирана просит наказать полицейских, задержавших студентов за драку у КФУ

Новости Казани

день назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Новости Татарстана

18 часов назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет
Новости Татарстана
день назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

Новости Казани

14 часов назад

Глава МИД Ирана контралирует ситуацию с иранскими студентами в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани «Горводзеленхоз» арендует тракторы и бульдозеры за 105 млн рублей

Новости Казани

17 часов назад

23 ноября на территории Казани произошло 139 ДТП
В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка
Новости Татарстана
30 минут назад

В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане сохранится аномальное тепло до середины следующей недели

Новости Казани

18 часов назад

«Динамо-Ак Барс» выиграло первый кубковый полуфинал в Калининграде

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани начнут выдавать визы в Китай
Flowwow выпустил эксклюзивный торт при участии ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Flowwow выпустил эксклюзивный торт при участии жителей Казани