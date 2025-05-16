Указ уже утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

Кто может рассчитывать на выплату

Разовая выплата доступна пенсионерам с доходом ниже 32 577 рублей в месяц. Это обновлённый порог: раньше он был ниже, и многие пожилые люди не проходили по критериям.

Теперь, благодаря повышению планки, шанс получить помощь вырос.

Где действует программа

Это не федеральная, а региональная мера поддержки. Выплата уже действует в:

Москве — для одиноких пенсионеров или пожилых супругов, не имеющих другой занятости;

других регионах — возможно, частично, условия нужно уточнять в местных органах соцзащиты.

Важно: никто из членов семьи не должен работать, а общий доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов.

Какие документы нужны

Чтобы получить выплату, нужно:

Обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства;

Подать заявление;

Приложить документы:

справку о доходах;

документы, подтверждающие состав семьи;

пенсионное удостоверение или справку ПФР;

при необходимости — дополнительные бумаги.

Как происходит выплата

Если заявка одобрена, деньги:

перечисляются на банковский счёт;

или выдаются в отделении соцзащиты.

Важно: это разовая помощь, она не выплачивается регулярно. Обычно оформляется один раз в рамках социальной программы для малообеспеченных граждан.

Что делать прямо сейчас

Уточните, действует ли программа в вашем регионе — на сайте администрации или в управлении соцзащиты;

Подготовьте документы;

Подайте заявление как можно раньше — бюджет помощи может быть ограничен.

Многие пенсионеры даже не знают, что имеют право на помощь, — проверьте информацию, возможно, выплата уже ждёт вас, сообщает progorod62.