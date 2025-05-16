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Указ уже утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

В ряде регионов России пенсионеры с низким дохо...

tvc.ru

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Кто может рассчитывать на выплату

Разовая выплата доступна пенсионерам с доходом ниже 32 577 рублей в месяц. Это обновлённый порог: раньше он был ниже, и многие пожилые люди не проходили по критериям.

Теперь, благодаря повышению планки, шанс получить помощь вырос.

Где действует программа

Это не федеральная, а региональная мера поддержки. Выплата уже действует в:

  • Москве — для одиноких пенсионеров или пожилых супругов, не имеющих другой занятости;
  • других регионах — возможно, частично, условия нужно уточнять в местных органах соцзащиты.

Важно: никто из членов семьи не должен работать, а общий доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов.

Какие документы нужны

Чтобы получить выплату, нужно:

  • Обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства;
  • Подать заявление;

Приложить документы:

  • справку о доходах;
  • документы, подтверждающие состав семьи;
  • пенсионное удостоверение или справку ПФР;
  • при необходимости — дополнительные бумаги.

Как происходит выплата

Если заявка одобрена, деньги:

  • перечисляются на банковский счёт;
  • или выдаются в отделении соцзащиты.

Важно: это разовая помощь, она не выплачивается регулярно. Обычно оформляется один раз в рамках социальной программы для малообеспеченных граждан.

Что делать прямо сейчас

  • Уточните, действует ли программа в вашем регионе — на сайте администрации или в управлении соцзащиты;
  • Подготовьте документы;
  • Подайте заявление как можно раньше — бюджет помощи может быть ограничен.

Многие пенсионеры даже не знают, что имеют право на помощь, — проверьте информацию, возможно, выплата уже ждёт вас, сообщает progorod62.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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