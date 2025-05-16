Указ уже утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату
tvc.ru
Кто может рассчитывать на выплату
Разовая выплата доступна пенсионерам с доходом ниже 32 577 рублей в месяц. Это обновлённый порог: раньше он был ниже, и многие пожилые люди не проходили по критериям.
Теперь, благодаря повышению планки, шанс получить помощь вырос.
Где действует программа
Это не федеральная, а региональная мера поддержки. Выплата уже действует в:
- Москве — для одиноких пенсионеров или пожилых супругов, не имеющих другой занятости;
- других регионах — возможно, частично, условия нужно уточнять в местных органах соцзащиты.
Важно: никто из членов семьи не должен работать, а общий доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов.
Какие документы нужны
Чтобы получить выплату, нужно:
- Обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства;
- Подать заявление;
Приложить документы:
- справку о доходах;
- документы, подтверждающие состав семьи;
- пенсионное удостоверение или справку ПФР;
- при необходимости — дополнительные бумаги.
Как происходит выплата
Если заявка одобрена, деньги:
- перечисляются на банковский счёт;
- или выдаются в отделении соцзащиты.
Важно: это разовая помощь, она не выплачивается регулярно. Обычно оформляется один раз в рамках социальной программы для малообеспеченных граждан.
Что делать прямо сейчас
- Уточните, действует ли программа в вашем регионе — на сайте администрации или в управлении соцзащиты;
- Подготовьте документы;
- Подайте заявление как можно раньше — бюджет помощи может быть ограничен.
Многие пенсионеры даже не знают, что имеют право на помощь, — проверьте информацию, возможно, выплата уже ждёт вас, сообщает progorod62.
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