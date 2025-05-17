Указ уже подтвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату
magadanmedia.ru
Пенсионерам с низким доходом стали доступны новые меры поддержки.
Благодаря повышению порога дохода, больше людей смогут рассчитывать на единовременную выплату.
Кто имеет право на выплату
Теперь помощь положена тем, чья пенсия и другие доходы составляют менее 32 577 рублей в месяц. Это обновлённая планка — раньше она была ниже, и многие пожилые люди не проходили по критериям.
Дополнительные условия:
- никто из членов семьи не должен работать;
- общий доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.
Где работает программа
Это региональная мера, а не федеральная. Наиболее активно программа действует в:
- Москве — для одиноких пенсионеров и пожилых пар без другой занятости;
- рядах других регионов — условия могут различаться, нужно уточнять в органах соцзащиты по месту жительства.
Какие документы нужны
Чтобы получить выплату, необходимо:
- Обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства;
- Подать заявление;
Приложить следующие документы:
- справку о доходах;
- документы, подтверждающие состав семьи;
- пенсионное удостоверение или справку из ПФР;
- другие документы — по требованию.
Как проходит выплата
После одобрения заявки деньги:
- переводятся на банковский счёт,
- или выдаются в отделении соцзащиты.
Важно: это разовая выплата, она не повторяется ежемесячно. Средства выделяются в рамках социальной программы для малообеспеченных.
Что нужно сделать уже сейчас
- Уточните, действует ли программа в вашем регионе — на сайте администрации или в отделении соцзащиты.
- Подготовьте необходимые документы.
- Подайте заявление как можно раньше — бюджет помощи может быть ограничен.
Многие пенсионеры не знают, что имеют право на помощь. Проверьте условия — возможно, поддержка уже доступна именно вам.
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