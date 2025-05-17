Указ уже подтвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

Пенсионерам с низким доходом стали доступны новые меры поддержки.

Благодаря повышению порога дохода, больше людей смогут рассчитывать на единовременную выплату.

Кто имеет право на выплату

Теперь помощь положена тем, чья пенсия и другие доходы составляют менее 32 577 рублей в месяц. Это обновлённая планка — раньше она была ниже, и многие пожилые люди не проходили по критериям.

Дополнительные условия:

никто из членов семьи не должен работать;

общий доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.

Где работает программа

Это региональная мера, а не федеральная. Наиболее активно программа действует в:

Москве — для одиноких пенсионеров и пожилых пар без другой занятости;

рядах других регионов — условия могут различаться, нужно уточнять в органах соцзащиты по месту жительства.

Какие документы нужны

Чтобы получить выплату, необходимо:

Обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства;

Подать заявление;

Приложить следующие документы:

справку о доходах;

документы, подтверждающие состав семьи;

пенсионное удостоверение или справку из ПФР;

другие документы — по требованию.

Как проходит выплата

После одобрения заявки деньги:

переводятся на банковский счёт,

или выдаются в отделении соцзащиты.

Важно: это разовая выплата, она не повторяется ежемесячно. Средства выделяются в рамках социальной программы для малообеспеченных.

Что нужно сделать уже сейчас

Уточните, действует ли программа в вашем регионе — на сайте администрации или в отделении соцзащиты.

Подготовьте необходимые документы.

Подайте заявление как можно раньше — бюджет помощи может быть ограничен.

Многие пенсионеры не знают, что имеют право на помощь. Проверьте условия — возможно, поддержка уже доступна именно вам.