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Указ уже подтвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

Пенсионеры с доходом ниже 32 577 рублей могут п...

magadanmedia.ru

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Пенсионерам с низким доходом стали доступны новые меры поддержки.

Благодаря повышению порога дохода, больше людей смогут рассчитывать на единовременную выплату.

Кто имеет право на выплату

Теперь помощь положена тем, чья пенсия и другие доходы составляют менее 32 577 рублей в месяц. Это обновлённая планка — раньше она была ниже, и многие пожилые люди не проходили по критериям.

Дополнительные условия:

  • никто из членов семьи не должен работать;
  • общий доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.

Где работает программа

Это региональная мера, а не федеральная. Наиболее активно программа действует в:

  • Москве — для одиноких пенсионеров и пожилых пар без другой занятости;
  • рядах других регионов — условия могут различаться, нужно уточнять в органах соцзащиты по месту жительства.

Какие документы нужны

Чтобы получить выплату, необходимо:

  • Обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства;
  • Подать заявление;

Приложить следующие документы:

  • справку о доходах;
  • документы, подтверждающие состав семьи;
  • пенсионное удостоверение или справку из ПФР;
  • другие документы — по требованию.

Как проходит выплата

После одобрения заявки деньги:

  • переводятся на банковский счёт,
  • или выдаются в отделении соцзащиты.

Важно: это разовая выплата, она не повторяется ежемесячно. Средства выделяются в рамках социальной программы для малообеспеченных.

Что нужно сделать уже сейчас

  • Уточните, действует ли программа в вашем регионе — на сайте администрации или в отделении соцзащиты.
  • Подготовьте необходимые документы.
  • Подайте заявление как можно раньше — бюджет помощи может быть ограничен.

Многие пенсионеры не знают, что имеют право на помощь. Проверьте условия — возможно, поддержка уже доступна именно вам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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