Указ уже подписан: россиянам придется снимать кондиционеры, и их запретят устанавливать

С наступлением тёплого сезона всё больше жителей многоквартирных домов задумываются об установке кондиционеров.

Однако многие не знают, что размещение внешнего блока на фасаде — это не просто технический вопрос, а также юридическая процедура.

Согласно позиции Верховного суда РФ, фасад дома — это общее имущество, а значит, любые изменения возможны только при согласии не менее двух третей собственников. Основанием для этого служит статья 36 Жилищного кодекса, регулирующая обращение с общедомовой собственностью.

Технические ограничения

Даже если соседи согласны, установка кондиционера требует соблюдения ряда условий:

Надёжность стены: поверхность должна выдерживать вес оборудования;

Правильный отвод воды: конденсат не должен стекать на прохожих или стены здания;

Допустимый уровень шума: особенно важно соблюдать нормы в ночное время;

Архитектурный статус здания: если дом имеет статус памятника, установка кондиционера на фасаде запрещена законом.

Что делать, если кондиционер уже установлен?

Если устройство уже размещено на фасаде без одобрения общего собрания, принудительный демонтаж возможен только после подачи официальной жалобы от одного из жильцов. В случае конфликта владелец может быть обязан снять оборудование за свой счёт.

Как избежать неприятностей

Перед установкой кондиционера стоит:

Обсудить проект с соседями и собрать подписи;

Убедиться, что здание не имеет ограничений по архитектурной охране;

Проверить технические параметры монтажа;

При необходимости — получить разрешение от управляющей компании.

Комфорт без конфликтов

Установка кондиционера — это не только шаг к прохладе в жаркие дни, но и важный юридический момент. Пренебрежение правилами может обернуться штрафами и демонтажем. Лучше заранее уладить все формальности, чем потом спорить с соседями и судебными органами.