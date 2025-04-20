Указ уже подписан: россиян принудят снять кондиционеры и запретят их устанавливать

Весна уже близко, а за ней — жаркое лето. Многие начинают задумываться о покупке кондиционера. Но прежде чем устанавливать оборудование, важно разобраться в правилах — иначе можно нарваться на штрафы и претензии от соседей.

Почему просто повесить кондиционер нельзя

Фасад многоквартирного дома считается общим имуществом жильцов. Это значит, что размещение на нём кондиционера требует согласия других собственников. По закону, установить внешний блок можно только после одобрения на общем собрании — не менее 2/3 голосов «за».

Решение Верховного суда подтверждает: без согласия соседей вешать кондиционер на фасад запрещено.

Дополнительные требования

Даже если разрешение получено, важно проверить, выдержит ли стена вес оборудования. Также нужно позаботиться об отводе конденсата — вода не должна стекать на фасад или тротуар. Ещё один момент — уровень шума: оборудование не должно мешать соседям.

Если кондиционер уже установлен

Демонтаж не требуется до тех пор, пока не поступит официальная жалоба — например, из-за нарушения внешнего вида здания или протечек. Но если жалоба поступит, придётся снимать оборудование за свой счёт.

Особенно строгое ограничение действует для зданий, являющихся памятниками архитектуры — в этом случае установка кондиционера полностью запрещена.

Вывод

Установка кондиционера — это не просто дело техники. Лучше заранее получить согласие соседей и учесть все нюансы, чем потом устранять нарушения и платить за демонтаж.