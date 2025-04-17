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Указ уже подписали: пенсионерам с 18 апреля начнут перечислять на карты удержанные за 2018-2024 годы суммы

С апреля 2025 года пенсионеры по всей России мо...

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С апреля 2025 года для пожилых россиян появилась возможность вернуть ранее удержанные или не учтённые суммы из пенсии.

Это стало возможно благодаря новым судебным решениям, которые всё чаще признают ошибки в расчётах пенсионных выплат и позволяют восстановить справедливость даже спустя годы.

Что изменилось в системе расчёта

Многие пенсионеры недополучали выплаты из-за:

  • неучтённых периодов трудового стажа;
  • игнорирования времени, проведённого в уходе за детьми или пожилыми родственниками;
  • технических ошибок при оформлении пенсии.

Суды теперь всё чаще принимают сторону граждан, обязывая Социальный фонд пересчитать пенсию и вернуть недостающие суммы, особенно за период с 2018 года.

Как вернуть свои деньги

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов поясняет: для возврата денег потребуется обратиться в суд, собрав документы, подтверждающие трудовой или социальный стаж:

  • трудовая книжка;
  • справки с места работы;
  • свидетельства о рождении детей;
  • другие документы, указывающие на периоды ухода или занятости.

Результатом может стать:

  • перерасчёт пенсии с повышением размера выплат;
  • возврат недополученных сумм за прошедшие годы.

Реальные случаи: деньги вернули

Жительница Челябинской области добилась учёта периода ухода за двумя детьми и получила возврат в 6 000 рублей, плюс увеличение пенсии.

Мужчина из Подмосковья, которому ошибочно отказали в досрочном выходе на пенсию, выиграл дело и получил более 250 000 рублей компенсации.

Почему это важно

Такие истории — не редкость, а новая правовая практика. Суды всё чаще становятся на сторону пожилых людей, особенно в условиях, когда даже несколько тысяч рублей могут ощутимо улучшить качество жизни.

Что делать, если вы подозреваете ошибку

  • Проверьте свой пенсионный стаж и расчёты через Личный кабинет на сайте Социального фонда.
  • Соберите документы, подтверждающие упущенные периоды.
  • Обратитесь к юристу или в общественную приёмную.
  • Подайте иск в суд — практика показывает, что шансы на успех высоки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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