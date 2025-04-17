Указ уже подписали: пенсионерам с 18 апреля начнут перечислять на карты удержанные за 2018-2024 годы суммы
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С апреля 2025 года для пожилых россиян появилась возможность вернуть ранее удержанные или не учтённые суммы из пенсии.
Это стало возможно благодаря новым судебным решениям, которые всё чаще признают ошибки в расчётах пенсионных выплат и позволяют восстановить справедливость даже спустя годы.
Что изменилось в системе расчёта
Многие пенсионеры недополучали выплаты из-за:
- неучтённых периодов трудового стажа;
- игнорирования времени, проведённого в уходе за детьми или пожилыми родственниками;
- технических ошибок при оформлении пенсии.
Суды теперь всё чаще принимают сторону граждан, обязывая Социальный фонд пересчитать пенсию и вернуть недостающие суммы, особенно за период с 2018 года.
Как вернуть свои деньги
Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов поясняет: для возврата денег потребуется обратиться в суд, собрав документы, подтверждающие трудовой или социальный стаж:
- трудовая книжка;
- справки с места работы;
- свидетельства о рождении детей;
- другие документы, указывающие на периоды ухода или занятости.
Результатом может стать:
- перерасчёт пенсии с повышением размера выплат;
- возврат недополученных сумм за прошедшие годы.
Реальные случаи: деньги вернули
Жительница Челябинской области добилась учёта периода ухода за двумя детьми и получила возврат в 6 000 рублей, плюс увеличение пенсии.
Мужчина из Подмосковья, которому ошибочно отказали в досрочном выходе на пенсию, выиграл дело и получил более 250 000 рублей компенсации.
Почему это важно
Такие истории — не редкость, а новая правовая практика. Суды всё чаще становятся на сторону пожилых людей, особенно в условиях, когда даже несколько тысяч рублей могут ощутимо улучшить качество жизни.
Что делать, если вы подозреваете ошибку
- Проверьте свой пенсионный стаж и расчёты через Личный кабинет на сайте Социального фонда.
- Соберите документы, подтверждающие упущенные периоды.
- Обратитесь к юристу или в общественную приёмную.
- Подайте иск в суд — практика показывает, что шансы на успех высоки.
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