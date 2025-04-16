Указ уже подписали: пенсионерам с 17 апреля начнут перечислять на карты удержанные за 2018-2024 годы суммы

С апреля 2025 года пожилые граждане по всей России смогут рассчитывать на возврат удержанных ранее сумм по пенсии.

Это стало возможным благодаря новым судебным решениям, которые признают ошибки в расчётах пенсионных выплат и открывают путь к восстановлению справедливости.

Что изменилось в системе расчёта пенсий

В последние годы всё больше дел рассматриваются в пользу пенсионеров, выплаты которым были занижены из-за неучтённых периодов стажа.

Особенно это касается случаев, когда:

работа в определённые годы не попала в пенсионный стаж;

периоды ухода за детьми или пожилыми родственниками были проигнорированы;

были допущены технические ошибки при оформлении пенсии.

Теперь суды всё чаще принимают решения о перерасчёте с возвратом недополученных сумм — особенно за периоды, начиная с 2018 года.

Как вернуть свои деньги

По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Власова, если гражданин добивается перерасчёта через суд, он может получить:

повышенную пенсию на будущее;

возврат недополученных денег за прошлые годы.

Процедура предполагает подачу иска, сбор подтверждающих документов (трудовая книжка, справки, свидетельства) и участие в судебных слушаниях.

Реальные примеры

Жительница региона добилась учёта периода ухода за детьми и получила возврат 6000 рублей, плюс повышение текущей пенсии.

Мужчина, которому отказали в досрочном выходе на пенсию из-за ошибок в данных, выиграл дело и получил более 250 000 рублей компенсации.

Почему это важно

Такие случаи — это не исключения, а новый тренд. Государство и суды всё чаще признают ошибки и помогают пожилым людям восстановить справедливость. Это особенно важно на фоне ограниченного дохода пенсионеров, когда даже небольшая сумма может существенно повлиять на качество жизни, сообщает progorod59.