Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия ниже 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

Поддержка для пенсионеров с низкими доходами: как получить единовременную выплату

В ряде регионов начали оказывать адресную помощь пожилым людям, чья пенсия едва покрывает повседневные расходы. Сейчас, когда цены на лекарства, продукты и коммунальные услуги ощутимо выросли, такая поддержка особенно важна.

Речь идёт о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Получить её можно при соблюдении определённых условий. Ключевое — это размер ежемесячного дохода: если он не превышает 32 577 рублей, можно претендовать на помощь. Ранее эта сумма была ниже, и многие пенсионеры не проходили по критериям. Сейчас таких людей стало больше.

Специалисты отмечают, что это не федеральная программа, а инициатива отдельных регионов. Например, в Москве выплаты доступны одиноким пенсионерам или парам пенсионеров, если оба не работают, а общий доход семьи не превышает полуторный прожиточный минимум по региону.

Для получения помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты с заявлением. К нему прилагаются документы, подтверждающие доходы, состав семьи и размер пенсии. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные справки. После проверки сотрудники принимают решение о предоставлении выплаты.

Если всё одобрено, деньги перечислят на банковский счёт или выдадут наличными в отделении соцзащиты. Но стоит помнить, что помощь предоставляется один раз и не входит в перечень регулярных выплат. Это временная мера, направленная на поддержку пожилых людей с низким достатком.

Программа работает не во всех регионах, но список постепенно расширяется. Поэтому лучше заранее узнать детали — в местной соцзащите или на официальных сайтах. Возможно, помощь уже доступна, просто о ней мало кто знает, пишет источник.