Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия ниже 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

Поддержка для пенсионеров с низкими доходами: к...

uleoparda.ru

Подписаться на Дзен.канал

Поддержка для пенсионеров с низкими доходами: как получить единовременную выплату

В ряде регионов начали оказывать адресную помощь пожилым людям, чья пенсия едва покрывает повседневные расходы. Сейчас, когда цены на лекарства, продукты и коммунальные услуги ощутимо выросли, такая поддержка особенно важна.

Речь идёт о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Получить её можно при соблюдении определённых условий. Ключевое — это размер ежемесячного дохода: если он не превышает 32 577 рублей, можно претендовать на помощь. Ранее эта сумма была ниже, и многие пенсионеры не проходили по критериям. Сейчас таких людей стало больше.

Специалисты отмечают, что это не федеральная программа, а инициатива отдельных регионов. Например, в Москве выплаты доступны одиноким пенсионерам или парам пенсионеров, если оба не работают, а общий доход семьи не превышает полуторный прожиточный минимум по региону.

Для получения помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты с заявлением. К нему прилагаются документы, подтверждающие доходы, состав семьи и размер пенсии. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные справки. После проверки сотрудники принимают решение о предоставлении выплаты.

Если всё одобрено, деньги перечислят на банковский счёт или выдадут наличными в отделении соцзащиты. Но стоит помнить, что помощь предоставляется один раз и не входит в перечень регулярных выплат. Это временная мера, направленная на поддержку пожилых людей с низким достатком.

Программа работает не во всех регионах, но список постепенно расширяется. Поэтому лучше заранее узнать детали — в местной соцзащите или на официальных сайтах. Возможно, помощь уже доступна, просто о ней мало кто знает, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Новости Татарстана

23 часа назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

что такое барьер от тараканов в квартире

Новости Татарстана

22 часа назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Интересное в Казани

2 дня назад

Раньше лечили на глаз, теперь с точностью до микрона: врач из Казани рассказал о революции в стоматологии

покраска лестниц в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Не у нас

12 часов назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Казани

17 часов назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала
Новости Казани
17 часов назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Олег Шапиро рассказал, почему здание Театра Кам...

Новости Казани

12 часов назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

Не у нас

12 часов назад

Прочнее стали: в США создали древесину нового поколения

Не у нас

12 часов назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Казани

15 часов назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП
В Казани цены на «вторичку» остаются стабильным...
Новости Казани
15 часов назад

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

Новости Казани

17 часов назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Новости Татарстана

17 часов назад

Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Не у нас

20 часов назад

Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы