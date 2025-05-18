Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, увидят приятную денежную выплату

В ряде регионов пенсионерам с низкими доходами ...

shoes-web.ru

Подписаться на Дзен.канал

В ряде регионов пенсионерам с низкими доходами начали выплачивать разовую помощь — 10 тысяч рублей. Эта мера адресована тем, кому не хватает денег на базовые нужды вроде еды, лекарств и оплаты коммунальных услуг.

Кто имеет право на выплату?

Главное условие — общий доход пенсионера не должен превышать 32 577 рублей в месяц. Этот порог недавно увеличили, чтобы больше нуждающихся могли претендовать на поддержку.

Эксперты поясняют: инициатива не федеральная, её принимают региональные власти. Например, в Москве помощь получают пенсионеры, которые живут одни или только с супругом, и при этом никто из них не работает. При этом доход семьи должен быть не выше полутора прожиточных минимумов, установленных в конкретном регионе.

Как получить деньги?

Для этого нужно обратиться в отделение соцзащиты с заявлением. К нему прикладываются документы, подтверждающие состав семьи, уровень доходов и размер пенсии. Иногда могут потребоваться и дополнительные справки. После проверки всех данных будет принято решение — выплатить помощь или отказать.

Важно знать:

– Выплата предоставляется только один раз.
– Она входит в программу поддержки пожилых с невысокими доходами.
– В некоторых регионах инициатива уже действует, в других — может появиться в ближайшее время, пишет progorod62.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

"Исключение из общей картины": синоптик Пашина рассказала о погоде в РТ

Интересное в Казани

день назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

дезинфекция от тараканов цена черноголовка

Новости Татарстана

20 часов назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Незабываемые вечеринки перед свадьбой: где провести мальчишник и девичник в Казани

ремонт лодочных моторов спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани стартовало строительство 25-этажного апарт-отеля

Новости Казани

день назад

Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

Не у нас

23 часа назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Новости Казани

день назад

Мужчина утром застрял между стен дома на Абсалямова
Новости Татарстана
18 часов назад

На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей

Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей»

Не у нас

15 часов назад

Ученые рассчитали возрастной предел человеческой жизни

Интересное в Казани

день назад

Из врага в союзника: рассказываем, как в Казани гаджеты превращают детей в будущих айтишников

Новости Казани

15 часов назад

В Казани экстренно сел самолет из-за 72-летнего пассажира

Не у нас

16 часов назад

Ученые обнаружили скрытую способность музыки изменять память
Власти Татарстана не согласовали проект школы А...
Новости Татарстана
13 часов назад

Власти Татарстана не согласовали проект школы Алины Загитовой

Новости Казани

18 часов назад

Предприниматель отправится под суд из-за гибели рабочего в Казани на стройке

Не у нас

19 часов назад

В церкви рассказали, сколько алкоголя можно выпить, не согрешив

Не у нас

20 часов назад

Женщина из Великобритании описала, как на самом деле выглядит мир иной
Африка зовет: как попасть в Африканский корпус ...
Новости Татарстана
5 дней назад

Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?