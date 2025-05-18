Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, увидят приятную денежную выплату

В ряде регионов пенсионерам с низкими доходами начали выплачивать разовую помощь — 10 тысяч рублей. Эта мера адресована тем, кому не хватает денег на базовые нужды вроде еды, лекарств и оплаты коммунальных услуг.

Кто имеет право на выплату?

Главное условие — общий доход пенсионера не должен превышать 32 577 рублей в месяц. Этот порог недавно увеличили, чтобы больше нуждающихся могли претендовать на поддержку.

Эксперты поясняют: инициатива не федеральная, её принимают региональные власти. Например, в Москве помощь получают пенсионеры, которые живут одни или только с супругом, и при этом никто из них не работает. При этом доход семьи должен быть не выше полутора прожиточных минимумов, установленных в конкретном регионе.

Как получить деньги?

Для этого нужно обратиться в отделение соцзащиты с заявлением. К нему прикладываются документы, подтверждающие состав семьи, уровень доходов и размер пенсии. Иногда могут потребоваться и дополнительные справки. После проверки всех данных будет принято решение — выплатить помощь или отказать.

Важно знать:

– Выплата предоставляется только один раз.

– Она входит в программу поддержки пожилых с невысокими доходами.

– В некоторых регионах инициатива уже действует, в других — может появиться в ближайшее время, пишет progorod62.ru.