Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат желанную денежную выплату
ptoday.ru
Пожилые люди с небольшими пенсиями вскоре смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства. Речь идёт о единовременной выплате, которая будет предоставляться по заявлению и при наличии подтверждающих документов.
Кто может получить поддержку?
По словам специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, помощь будет предоставляться на уровне регионов. Это значит, что условия могут немного различаться в зависимости от места проживания, что позволяет учитывать местные особенности и потребности.
Во многих регионах уже действуют программы поддержки пенсионеров с небольшими доходами. При этом правила получения помощи недавно были пересмотрены — критерии стали мягче, а сумма выплат увеличена.
Пример из Московской области
В Подмосковье помощь положена одиноким пенсионерам или тем, кто живёт с супругом/супругой, также не имеющим работы. Главное — чтобы общий доход на каждого члена семьи не превышал полуторный прожиточный минимум. В 2025 году этот показатель вырос, и теперь выплата может составить до 32 577 рублей.
Размер единовременной помощи в разных случаях может достигать 10 000 рублей, если соблюдены все условия.
Как оформить выплату?
Чтобы получить выплату, необходимо:
Обратиться в органы соцзащиты.
Заполнить заявление.
Предоставить документы, подтверждающие уровень дохода и право на помощь.
После этого специалисты проверят сведения, и если всё в порядке — будет оформлено решение о выплате.
Почему это важно?
Такая поддержка помогает пенсионерам справиться с повседневными расходами, особенно когда пенсии едва хватает на нужды. Расширение условий и повышение выплат говорят о стремлении властей помочь тем, кто особенно нуждается в заботе. Для многих пожилых людей это — не просто деньги, а реальное улучшение качества жизни, пишет prochepetsk.ru.
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