Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат желанную денежную выплату

Пожилые люди с небольшими пенсиями вскоре смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства. Речь идёт о единовременной выплате, которая будет предоставляться по заявлению и при наличии подтверждающих документов.

Кто может получить поддержку?

По словам специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, помощь будет предоставляться на уровне регионов. Это значит, что условия могут немного различаться в зависимости от места проживания, что позволяет учитывать местные особенности и потребности.

Во многих регионах уже действуют программы поддержки пенсионеров с небольшими доходами. При этом правила получения помощи недавно были пересмотрены — критерии стали мягче, а сумма выплат увеличена.

Пример из Московской области

В Подмосковье помощь положена одиноким пенсионерам или тем, кто живёт с супругом/супругой, также не имеющим работы. Главное — чтобы общий доход на каждого члена семьи не превышал полуторный прожиточный минимум. В 2025 году этот показатель вырос, и теперь выплата может составить до 32 577 рублей.

Размер единовременной помощи в разных случаях может достигать 10 000 рублей, если соблюдены все условия.

Как оформить выплату?

Чтобы получить выплату, необходимо:

Обратиться в органы соцзащиты. Заполнить заявление. Предоставить документы, подтверждающие уровень дохода и право на помощь.

После этого специалисты проверят сведения, и если всё в порядке — будет оформлено решение о выплате.

Почему это важно?

Такая поддержка помогает пенсионерам справиться с повседневными расходами, особенно когда пенсии едва хватает на нужды. Расширение условий и повышение выплат говорят о стремлении властей помочь тем, кто особенно нуждается в заботе. Для многих пожилых людей это — не просто деньги, а реальное улучшение качества жизни, пишет prochepetsk.ru.