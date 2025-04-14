Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат желанную денежную выплату

Пожилые люди с небольшими пенсиями вскоре смогу...

ptoday.ru

Подписаться на Дзен.канал

Пожилые люди с небольшими пенсиями вскоре смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства. Речь идёт о единовременной выплате, которая будет предоставляться по заявлению и при наличии подтверждающих документов.

Кто может получить поддержку?

По словам специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, помощь будет предоставляться на уровне регионов. Это значит, что условия могут немного различаться в зависимости от места проживания, что позволяет учитывать местные особенности и потребности.

Во многих регионах уже действуют программы поддержки пенсионеров с небольшими доходами. При этом правила получения помощи недавно были пересмотрены — критерии стали мягче, а сумма выплат увеличена.

Пример из Московской области

В Подмосковье помощь положена одиноким пенсионерам или тем, кто живёт с супругом/супругой, также не имеющим работы. Главное — чтобы общий доход на каждого члена семьи не превышал полуторный прожиточный минимум. В 2025 году этот показатель вырос, и теперь выплата может составить до 32 577 рублей.

Размер единовременной помощи в разных случаях может достигать 10 000 рублей, если соблюдены все условия.

Как оформить выплату?

Чтобы получить выплату, необходимо:

  1. Обратиться в органы соцзащиты.

  2. Заполнить заявление.

  3. Предоставить документы, подтверждающие уровень дохода и право на помощь.

После этого специалисты проверят сведения, и если всё в порядке — будет оформлено решение о выплате.

Почему это важно?

Такая поддержка помогает пенсионерам справиться с повседневными расходами, особенно когда пенсии едва хватает на нужды. Расширение условий и повышение выплат говорят о стремлении властей помочь тем, кто особенно нуждается в заботе. Для многих пожилых людей это — не просто деньги, а реальное улучшение качества жизни, пишет prochepetsk.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу золотую монету с изображение Николай II за 70 тысяч

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

королев санэпидемстанция

Новости Казани

день назад

с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

ремонт видеокамер видеонаблюдения в Москве

Новости Казани

21 час назад

В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?

Новости Казани

день назад

Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

Новости Казани

19 часов назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Не у нас

10 часов назад

На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Не у нас

9 часов назад

Русская Джоли и Бред Питт: в соцсетях завирусились видео, созданные ИИ

Не у нас

9 часов назад

Массовые увольнения из-за ИИ неизбежны? Россияне считают иначе

Новости Казани

9 часов назад

В Казани, из-за проведения международных форумов, перекроют улицу Хади Такташ

Не у нас

10 часов назад

В России создали ИИ, который может найти вредоносные программы, крадущие пароли
Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч ру...
Новости Казани
2 дня назад

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

Не у нас

11 часов назад

Ученые продвинулись в разгадке тайны «молочного моря»

Не у нас

11 часов назад

Ученые обнаружили, что на Марсе когда-то был древний океан

Не у нас

11 часов назад

Ученые в панике: «ворота в ад» в Якутии продолжают расти

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы...
Интересное в Казани
6 дней назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам