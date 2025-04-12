Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату

Пожилые россияне с низким доходом скоро смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщил специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов.

По его словам, помощь будет предоставляться на уровне регионов — с учётом специфики каждого субъекта РФ.

Поддержка станет доступнее

В ряде российских регионов уже реализуются программы адресной помощи пенсионерам, испытывающим материальные трудности. В последнее время были пересмотрены и расширены условия получения единовременной выплаты, что позволит большему числу людей претендовать на неё.

Цель — поддержка тех, кто действительно нуждается, а также улучшение общего уровня жизни пожилого населения. Эта инициатива особенно актуальна в условиях роста цен и снижения покупательной способности пенсий.

Московская область — пример системного подхода

Один из ярких примеров — Московская область. Здесь финансовая помощь положена одиноким пенсионерам, а также пожилым парам, где оба супруга не работают. Главное условие — совокупный доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.

С учётом последних изменений, сумма выплаты была увеличена и теперь составляет 32 577 рублей. Это значительно расширяет круг получателей и делает поддержку более ощутимой.

Как получить единовременную выплату

Размер разовой помощи может достигать 10 000 рублей.

Для получения средств нужно:

Обратиться в органы социальной защиты;

Заполнить заявление;

Приложить документы, подтверждающие уровень дохода и состав семьи.

После подачи заявления специалисты проверят данные, и при соблюдении всех условий вынесут решение о назначении выплаты.

Зачем это важно

Для многих пожилых людей такая поддержка — это не просто дополнительные деньги, а возможность покрыть базовые потребности: лекарства, коммунальные платежи, продукты. Расширение критериев и повышение суммы выплат — шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи здесь и сейчас, сообщает prochepetsk.