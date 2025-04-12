Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат приятную денежную выплату
dobro.press
Пожилые россияне с низким доходом скоро смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщил специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов.
По его словам, помощь будет предоставляться на уровне регионов — с учётом специфики каждого субъекта РФ.
Поддержка станет доступнее
В ряде российских регионов уже реализуются программы адресной помощи пенсионерам, испытывающим материальные трудности. В последнее время были пересмотрены и расширены условия получения единовременной выплаты, что позволит большему числу людей претендовать на неё.
Цель — поддержка тех, кто действительно нуждается, а также улучшение общего уровня жизни пожилого населения. Эта инициатива особенно актуальна в условиях роста цен и снижения покупательной способности пенсий.
Московская область — пример системного подхода
Один из ярких примеров — Московская область. Здесь финансовая помощь положена одиноким пенсионерам, а также пожилым парам, где оба супруга не работают. Главное условие — совокупный доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.
С учётом последних изменений, сумма выплаты была увеличена и теперь составляет 32 577 рублей. Это значительно расширяет круг получателей и делает поддержку более ощутимой.
Как получить единовременную выплату
Размер разовой помощи может достигать 10 000 рублей.
Для получения средств нужно:
- Обратиться в органы социальной защиты;
- Заполнить заявление;
- Приложить документы, подтверждающие уровень дохода и состав семьи.
После подачи заявления специалисты проверят данные, и при соблюдении всех условий вынесут решение о назначении выплаты.
Зачем это важно
Для многих пожилых людей такая поддержка — это не просто дополнительные деньги, а возможность покрыть базовые потребности: лекарства, коммунальные платежи, продукты. Расширение критериев и повышение суммы выплат — шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи здесь и сейчас, сообщает prochepetsk.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец