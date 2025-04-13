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Указ утвержден. Пенсионеры, у которых пенсия меньше 32 577 рублей, получат неожиданную денежную выплату

Вскоре в России пожилые граждане, чей доход не ...

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Вскоре в России пожилые граждане, чей доход не достигает установленного минимума, смогут подать заявление на дополнительную материальную поддержку. Для этого потребуется предоставить документы, подтверждающие финансовое положение, сообщил эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Власов.

Такая помощь будет оказываться на региональном уровне, что позволит учитывать особенности каждого субъекта страны. Многие регионы уже активно поддерживают пенсионеров, столкнувшихся с трудностями из-за низкого уровня пенсии. Недавние изменения в критериях для получения единовременной выплаты сделали эту меру доступной для большего числа людей.

Одним из ярких примеров является Московский регион. Здесь адресная помощь предоставляется одиноким пенсионерам и тем, кто проживает с супругом или супругой пенсионного возраста, при условии, что оба члена домохозяйства не работают, а среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. В этом году этот показатель был увеличен, что позволило повысить сумму выплат до 32 577 рублей.

Размер единовременной выплаты может составить до 10 тысяч рублей, но для ее получения нужно соответствовать всем установленным критериям. Процесс оформления начинается с подачи заявления в органы социальной защиты населения, после чего специалисты проверяют документы и, при соблюдении всех условий, выдают средства.

Такая поддержка особенно важна для пенсионеров, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, помогая им покрывать базовые нужды и улучшать качество жизни. Расширение критериев и увеличение суммы выплат являются шагами в сторону более эффективной помощи пожилым гражданам.

Как вы считаете, такие меры поддержки действительно помогают улучшить материальное положение пенсионеров, пишет prochepetsk.ru.

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