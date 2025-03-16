Указ согласовали тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 17 марта

Весной 2025 года в России начнется масштабный проект, направленный на улучшение качества жизни пожилых людей. Программа «Активное долголетие 2.0» предложит гражданам старшего возраста не только социальную поддержку, но и возможности для активного и полноценного досуга.

Финансирование и организация проекта

Для реализации программы был создан единый Социальный фонд, объединивший Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Такое решение позволило эффективнее распределять бюджетные средства. В первые три года на проект планируется выделить около 150 миллиардов рублей.

Программа рассчитана на граждан в возрасте от 60 до 85 лет. В ее рамках по всей стране появится более 3000 современных центров досуга, которые охватят свыше 15 миллионов человек.

Центры досуга: возможности для развития и общения

Новые центры досуга предложат пожилым людям разнообразные активности:

Обучение цифровым навыкам – курсы компьютерной грамотности, освоение мобильных приложений, онлайн-сервисов и безопасного использования интернета. По данным Минтруда, более 70% пожилых людей интересуются цифровыми технологиями, но сталкиваются с трудностями при их освоении.

– курсы компьютерной грамотности, освоение мобильных приложений, онлайн-сервисов и безопасного использования интернета. По данным Минтруда, более 70% пожилых людей интересуются цифровыми технологиями, но сталкиваются с трудностями при их освоении. Творческие занятия – мастер-классы по рисованию, рукоделию, музыке, участие в выставках и концертах.

– мастер-классы по рисованию, рукоделию, музыке, участие в выставках и концертах. Физическая активность – адаптированные занятия гимнастикой, йогой и другими видами спорта под руководством опытных инструкторов. Регулярные тренировки могут снизить риск хронических заболеваний на 30-40%.

– адаптированные занятия гимнастикой, йогой и другими видами спорта под руководством опытных инструкторов. Регулярные тренировки могут снизить риск хронических заболеваний на 30-40%. Чтение и кино – уютные библиотеки и кинозалы с возможностью обсуждения книг и фильмов.

– уютные библиотеки и кинозалы с возможностью обсуждения книг и фильмов. Общение и новые знакомства – специальные зоны для встреч, настольных игр и дружеских бесед.

Ожидаемые результаты

Программа призвана не только повысить уровень жизни пожилых людей, но и способствовать их интеграции в общество. Эксперты прогнозируют, что реализация инициативы увеличит продолжительность активной жизни на 2-3 года и укрепит социальные связи между поколениями.

Центры досуга будут открыты не только для пожилых людей, но и для их семей, создавая условия для совместного времяпрепровождения.

Заключение

«Активное долголетие 2.0» — это стратегическая инвестиция в будущее страны. Программа позволит миллионам россиян сохранять здоровье, развиваться и оставаться частью общества. В результате пожилые люди получат возможность вести насыщенную жизнь, а общество в целом – укрепить связи между поколениями, пишет источник.