Указ согласовали тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 17 марта
progorod58.ru
Весной 2025 года в России начнется масштабный проект, направленный на улучшение качества жизни пожилых людей. Программа «Активное долголетие 2.0» предложит гражданам старшего возраста не только социальную поддержку, но и возможности для активного и полноценного досуга.
Финансирование и организация проекта
Для реализации программы был создан единый Социальный фонд, объединивший Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Такое решение позволило эффективнее распределять бюджетные средства. В первые три года на проект планируется выделить около 150 миллиардов рублей.
Программа рассчитана на граждан в возрасте от 60 до 85 лет. В ее рамках по всей стране появится более 3000 современных центров досуга, которые охватят свыше 15 миллионов человек.
Центры досуга: возможности для развития и общения
Новые центры досуга предложат пожилым людям разнообразные активности:
- Обучение цифровым навыкам – курсы компьютерной грамотности, освоение мобильных приложений, онлайн-сервисов и безопасного использования интернета. По данным Минтруда, более 70% пожилых людей интересуются цифровыми технологиями, но сталкиваются с трудностями при их освоении.
- Творческие занятия – мастер-классы по рисованию, рукоделию, музыке, участие в выставках и концертах.
- Физическая активность – адаптированные занятия гимнастикой, йогой и другими видами спорта под руководством опытных инструкторов. Регулярные тренировки могут снизить риск хронических заболеваний на 30-40%.
- Чтение и кино – уютные библиотеки и кинозалы с возможностью обсуждения книг и фильмов.
- Общение и новые знакомства – специальные зоны для встреч, настольных игр и дружеских бесед.
Ожидаемые результаты
Программа призвана не только повысить уровень жизни пожилых людей, но и способствовать их интеграции в общество. Эксперты прогнозируют, что реализация инициативы увеличит продолжительность активной жизни на 2-3 года и укрепит социальные связи между поколениями.
Центры досуга будут открыты не только для пожилых людей, но и для их семей, создавая условия для совместного времяпрепровождения.
Заключение
«Активное долголетие 2.0» — это стратегическая инвестиция в будущее страны. Программа позволит миллионам россиян сохранять здоровье, развиваться и оставаться частью общества. В результате пожилые люди получат возможность вести насыщенную жизнь, а общество в целом – укрепить связи между поколениями, пишет источник.
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