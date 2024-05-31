Указ принят: Мишустин кардинально изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз
Яна Лаушкина
Тема пенсии всегда остаётся злободневной для общества. Люди отдали свою молодость, свои силы на труд или защиту Родины.
Вот уже наступил долгожданный отдых, которого они ждали десятки лет. И хочется, чтобы пенсия была достойная, чтобы её хватало не только на самое необходимое, но и на подарки, поездки, путешествия.
Пенсионеры, которые достигли возрастного порогоа в 80 лет, и те, кто является инвалидом первой группы, могут более чем полностью рассчитывать на получение своих пенсионных выплат в двойном размере.
Ветераны Великой Отечественной войны должны будут получить до 10 тысяч рублей.
Как получить эти выплаты?
Для большинства пенсионеров не потребуется дополнительных действий - все выплаты будут начисляться автоматически.
В 2024 году запускается революционный пенсионный калькулятор на платформе Госуслуг, что станет важным шагом в развитии пенсионной системы России.
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