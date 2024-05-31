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Указ принят: Мишустин кардинально изменил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

Тема пенсии всегда остаётся злободневной для общества. Люди отдали свою молодость, свои силы на труд или защиту Родины.

Яна Лаушкина

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Тема пенсии всегда остаётся злободневной для общества. Люди отдали свою молодость, свои силы на труд или защиту Родины.

Вот уже наступил долгожданный отдых, которого они ждали десятки лет. И хочется, чтобы пенсия была достойная, чтобы её хватало не только на самое необходимое, но и на подарки, поездки, путешествия.

Пенсионеры, которые достигли возрастного порогоа в 80 лет, и те, кто является инвалидом первой группы, могут более чем полностью рассчитывать на получение своих пенсионных выплат в двойном размере.

Ветераны Великой Отечественной войны должны будут получить до 10 тысяч рублей.

Как получить эти выплаты?

Для большинства пенсионеров не потребуется дополнительных действий - все выплаты будут начисляться автоматически.
В 2024 году запускается революционный пенсионный калькулятор на платформе Госуслуг, что станет важным шагом в развитии пенсионной системы России.

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