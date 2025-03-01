Указ приняли тихо с 1 марта: российским пенсионерам запретили оплачивать автобус, таблетки и ЖКХ

Начиная с 1 марта 2024 года, Россия реализует новую социальную программу, целью которой является облегчение финансового бремени для пожилых граждан.

Нововведения затронут несколько ключевых аспектов повседневной жизни, включая транспортные расходы, стоимость лекарственных препаратов и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Основные аспекты программы льгот:

Транспортные льготы: Пенсионеры получат право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, что станет значительным облегчением для тех, кто зависим от общественного транспорта. В некоторых регионах также будут доступны льготы для междугородних поездок, что особенно важно для пенсионеров, нуждающихся в посещении медицинских учреждений в других населенных пунктах.

Льготы на медикаменты: Программа предусматривает предоставление жизненно важных медикаментов либо бесплатно, либо со значительной скидкой до 50%, что делается на основании рецепта от врача. Это изменение позволит пенсионерам поддерживать своё здоровье без необходимости жертвовать другими аспектами благосостояния.

Компенсация по коммунальным платежам: Пенсионеры смогут воспользоваться возможностью получить до 50% компенсации за коммунальные услуги. В некоторых случаях возможно даже полное освобождение от этих платежей, что значительно улучшит финансовое положение пожилых людей.

Процесс оформления льгот

Для того чтобы воспользоваться новыми льготами, пенсионерам необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в местные органы социальной защиты. При подаче заявления потребуется предоставить документы, подтверждающие личность и статус, такие как паспорт и пенсионное удостоверение.

Значение новых льгот

Эти меры станут значительным шагом к улучшению качества жизни российских пенсионеров, снизят их финансовую нагрузку и позволят более свободно распоряжаться своим бюджетом. Социальные льготы, как ожидается, помогут многим пожилым людям чувствовать себя более защищенными и уверенными в завтрашнем дне, сообщает progorodsamara.ru.