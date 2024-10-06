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Указ приняли тихо: пожилым россиянам в возрасте от 59 до 83 лет ждут готовят изменения с 3 ноября

Регионы России запускают инновационную программ...

vbr.ru

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Регионы России запускают инновационную программу, предлагающую пожилым гражданам возможность бесплатно посещать местные культурные достопримечательности. Эта инициатива позволит пенсионерам расширить свои горизонты и углубить знания о своих городах под руководством опытных экскурсоводов.

Анастасия Киреева, консультант по пенсионным вопросам, подчеркивает, что в скором времени таких программ станет больше, обогащая культурный и досуговый опыт пожилых людей. Благодаря этой программе, к уже доступным бесплатным спортивным активностям и мероприятиям добавляются экскурсионные туры, которые не требуют от участников никаких финансовых вложений.

В Екатеринбурге, например, пенсионеры уже могут наслаждаться экскурсиями, посвященными уличному искусству города. Ведомые квалифицированными гидами, они познакомятся с историей и творчеством местных художников. Эти маршруты, длиной около восьми километров, организованы для групп по 20 человек и предназначены для людей в возрасте от 59 до 83 лет.

Для участия в программе заинтересованным пенсионерам следует обратиться в местный социальный центр для регистрации. Это делает участие в культурной жизни более доступным и удобным для старшего поколения.

Инициатива направлена на обогащение жизни пенсионеров через культурное образование и социальное взаимодействие, что положительно сказывается на их общем благополучии. Экскурсии предоставляют пенсионерам не только новые знания и впечатления, но и способствуют их физической активности и социальной адаптации.

Этот проект демонстрирует заботу государства о своих пожилых гражданах, стремясь к созданию условий для активного и содержательного досуга. Он является важной частью стратегии по улучшению качества жизни пенсионеров, поддерживая их участие в общественной жизни и культурном наследии региона.

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