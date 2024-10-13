Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут важные нововведения с 3 ноября

По всей стране стартовала новая программа, кото...

uleoparda.ru

Подписаться в Telegram

По всей стране стартовала новая программа, которая дарит пенсионерам возможность бесплатно изучать культурные и исторические достопримечательности своих городов. Инициатива, о которой сообщает PG12, нацелена на обогащение культурной жизни старшего поколения с помощью профессиональных гидов.

Расширение активностей для пожилых людей

На главный вопросы по этой теме ответила Анастасия Киреева, которая является экспертом по России. Она отметила, что в нашей стране на сегодняшний день уже заметка тенденция к увеличению числа мероприятий, который направлены исключительно на граждан пенсионного возраста. Все они способствуют их социальной активности. И вот еще одна мера, которая позволит укрепить положение пенсионеров в социальном плане. Теперь они смогут посещать экскурсии без финансовых вложений. Это станет новым направлением в рамках этой политики, дополняя уже существующие возможности: участие пенсионеров в спортивных мероприятиях, а также в культурных событиях.

Освоение искусства улиц Екатеринбурга

Один из городов, где реализация программы идет полным ходом. стал Екатеринбург. В этом городе местные пенсионеры уже имеют полное право принимать участие в городских экскурсиях, связанных с уличным искусством. Во время мероприятия опытные гиды расскажут о значении и истории местных арт-объектов. Экскурсионные группы предназначены для людей в возрасте от 59 до 83 лет и рассчитаны на протяженность маршрута в 8 километров.

Как записаться на экскурсию

Для участия в экскурсиях необходимо подать заявку через местные социальные центры, где пенсионерам помогут с оформлением всех необходимых документов.

Благотворное влияние на жизнь пенсионеров

Программа предоставления бесплатных экскурсий создана для того, чтобы предложить пенсионерам больше возможностей для активного отдыха и обучения. Регулярное участие в таких мероприятиях не только способствует физическому и психологическому здоровью, но и обогащает социальную жизнь участников.

Общественная поддержка и улучшение благосостояния

Эти мероприятия значительно улучшают качество жизни пенсионеров, подчеркивая заботу государства о старшем поколении и их важность в обществе. Они вносят вклад в формирование полноценной, активной и содержательной жизни пожилых людей.

Таким образом, данная инициатива становится важным шагом к обеспечению достойного уровня жизни пожилых граждан, стимулируя их культурное и общественное развитие.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Интересное в Казани

день назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

обработка от тараканов в подмосковье

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости России

3 дня назад

ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций

замена замка в металлической двери в квартире цена в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
7 часов назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

час назад

Житель Татарстана узнал о редком заболевание благодаря падению с высоты

Интересное в Казани

8 часов назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

Новости Татарстана

час назад

В Апастовском районе отремонтировали дом культуры и 9 ФАПов в рамках нацпроекта

Новости Казани

час назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку
В Татарстане дорожают помидоры и рыба
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане дорожают помидоры и рыба

Новости Татарстана

2 часа назад

Прокуратура внесла представление главе Козьмодемьянска за нарушение законодательства о благоустройстве

Новости Казани

3 часа назад

В центре Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

Новости Татарстана

4 часа назад

В Сабинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли два человека
Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой