Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 17 марта

Весной 2025 года в России стартует амбициозный государственный проект «Активное долголетие 2.0», направленный на значительное улучшение качества жизни пожилых людей.

Программа представляет собой комплексное решение, превосходящее традиционные методы социальной поддержки, и фокусируется на создании условий для активного и содержательного досуга старшего поколения.

Финансирование и организация

Ключевым шагом в реализации программы стало объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд, что позволило оптимизировать бюджетные расходы. На первоначальный этап проекта запланированы инвестиции в размере около 150 миллиардов рублей.

Цели и задачи программы

Программа ориентирована на граждан в возрасте от 60 до 85 лет и включает в себя открытие более 3000 центров досуга и социального общения по всей стране к 2027 году. Это позволит обеспечить доступ к различным формам активностей более чем 15 миллионам человек.

Образовательные и культурные мероприятия

Одним из направлений программы станет обучение пожилых людей цифровым навыкам, что поможет им адаптироваться к современному миру технологий и облегчит общение с родными. Также предусмотрены мастер-классы по искусству и культурные мероприятия, способствующие творческому самовыражению и психологическому благополучию.

Спорт и здоровье: Программа включает занятия физической активностью, адаптированные для нужд пожилых людей, что способствует поддержанию физического здоровья и предотвращению хронических заболеваний.

Интеграция и социальное взаимодействие: Создаваемые центры станут площадками для общения и новых знакомств, предоставляя возможности для межпоколенческого взаимодействия и поддержки.

Ожидаемые результаты: Ожидается, что «Активное долголетие 2.0» повысит качество и продолжительность жизни пожилых людей, а также укрепит их социальную активность и вовлеченность в жизнь общества.

«Активное долголетие 2.0» является стратегически важным проектом, который не только повышает уровень жизни пожилых людей, но и способствует их полноценному участию в общественной жизни, подчеркивая значимость каждого возраста в формировании будущего России, сообщает togliatti24.ru.