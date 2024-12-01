Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет удивят важные изменения с 1 декабря

В ряде российских регионов стартует пилотная пр...

uleoparda.ru2

Подписаться в Telegram

В ряде российских регионов стартует пилотная программа, нацеленная на обогащение досуга пожилых людей через бесплатные посещения исторических и культурных мест с профессиональными гидами. По информации от Анастасии Киреевой, специалиста по вопросам пенсионного обеспечения, предстоит значительное расширение таких инициатив.

Подробности программы экскурсий

Екатеринбург выделяется среди городов, где уже реализуется данная инициатива. Тематические экскурсии здесь сконцентрированы на уличном искусстве, где участники могут насладиться рассказами о создании арт-объектов города, пройдясь по маршруту в 8 километров. Группы организуются по 20 человек, возрастом от 59 до 83 лет.

Как зарегистрироваться на участие

Желающие принять участие в бесплатных экскурсиях должны обратиться за регистрацией в местные центры социальной поддержки, где им предоставят всю необходимую информацию и помогут с оформлением заявки.

Польза от программы

Данная программа в первую очередь нацелена на то, чтобы произвести активное вовлечение граждан пенсионного возраста в культурную жизнь нашей страны, конкретного региона. Это позволит значительно обогатить их опыт, а также предоставить им большое количество новых знаний. Если граждане будут регулярно принимать участие в таких мероприятиях, то это поспособствует увеличению уровня физичкой подготовки, улучшению здоровья, а также и психоэмоционального состояния.

Общественная значимость и поддержка

Эти инициативы показывают важность и необходимость государственной и общественной поддержки пожилых людей. Программы такого рода не только улучшают качество жизни старшего поколения, но и подчеркивают значимость их интеграции в активную социальную жизнь. Они предоставляют важные возможности для обмена знаниями и опытом, способствуя созданию благоприятной атмосферы уважения и заботы о старшем поколении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Детей эвакуировали из казанской школы №18

Важное в РТ

день назад

На трассе Шали–Бавлы разогнали мобильный интернет

черная плесень убьет ли перекись водорода

Новости Казани

день назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань

Важное в РТ

3 дня назад

В Казани впервые пройдет бизнес-форум «Мегасреда»

проектирование домов цена в Москве

Новости Татарстана

18 часов назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Новости Татарстана

день назад

Однокурсники умершего студента в Альметьевске рассказали о том, что случилось

Новости Татарстана

день назад

Громкое заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Новости Татарстана

день назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Сперва мужчина хотел 10 млн рублей, однако он с...

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане в конце недели ожидается тепло до +1 градуса

Интересное в Казани

21 час назад

Свитер и носки с оленями – классика, но не единственный вариант. Рассказываем, как сделать необычный и изысканный подарок на Новый год

Новости Татарстана

14 часов назад

За год в Татарстане миграционный прирост вырос почти на 11%

Новости Татарстана

15 часов назад

На реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 млн рублей
Саид Галиуллин из Казани занял второе место в ф...
Новости Казани
23 часа назад

Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстан заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»

Новости Татарстана

18 часов назад

В Нижнекамске около ЦРМБ появилась бесплатная парковка на 200 машиномест

Новости Казани

19 часов назад

В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана
ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах
Новости России
5 дней назад

ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах