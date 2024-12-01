Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет удивят важные изменения с 1 декабря

В ряде российских регионов стартует пилотная программа, нацеленная на обогащение досуга пожилых людей через бесплатные посещения исторических и культурных мест с профессиональными гидами. По информации от Анастасии Киреевой, специалиста по вопросам пенсионного обеспечения, предстоит значительное расширение таких инициатив.

Подробности программы экскурсий

Екатеринбург выделяется среди городов, где уже реализуется данная инициатива. Тематические экскурсии здесь сконцентрированы на уличном искусстве, где участники могут насладиться рассказами о создании арт-объектов города, пройдясь по маршруту в 8 километров. Группы организуются по 20 человек, возрастом от 59 до 83 лет.

Как зарегистрироваться на участие

Желающие принять участие в бесплатных экскурсиях должны обратиться за регистрацией в местные центры социальной поддержки, где им предоставят всю необходимую информацию и помогут с оформлением заявки.

Польза от программы

Данная программа в первую очередь нацелена на то, чтобы произвести активное вовлечение граждан пенсионного возраста в культурную жизнь нашей страны, конкретного региона. Это позволит значительно обогатить их опыт, а также предоставить им большое количество новых знаний. Если граждане будут регулярно принимать участие в таких мероприятиях, то это поспособствует увеличению уровня физичкой подготовки, улучшению здоровья, а также и психоэмоционального состояния.

Общественная значимость и поддержка

Эти инициативы показывают важность и необходимость государственной и общественной поддержки пожилых людей. Программы такого рода не только улучшают качество жизни старшего поколения, но и подчеркивают значимость их интеграции в активную социальную жизнь. Они предоставляют важные возможности для обмена знаниями и опытом, способствуя созданию благоприятной атмосферы уважения и заботы о старшем поколении.