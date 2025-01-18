Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет поджидают изменения с 20 января

В январе 2025 года Россия представит пионерскую программу, направленную на улучшение условий жизни старшего поколения. Основой этого проекта станет создание обширной сети центров для досуга и социальной активности.

Новое направление в поддержке пожилых людей

Инициатива получила старт благодаря интеграции Пенсионного фонда и фонда социального страхования в новую структуру — Социальный фонд России. Это объединение фондов дало толчок для перераспределения и оптимизации ресурсов, что позволило выделить значительные средства на создание стимулирующей среды для жизни пожилых.

Возможности, предоставляемые центрами досуга

Центры, создаваемые в рамках программы, предоставят пожилым людям доступ к многочисленным ресурсам и услугам:

Обучение цифровым технологиям : Курсы по изучению компьютерных программ и интернета помогут пожилым оставаться социально активными и в курсе современных технологий.

: Курсы по изучению компьютерных программ и интернета помогут пожилым оставаться социально активными и в курсе современных технологий. Творческие мастерские : Возможности для занятий искусством, таким как рисование, музыка или ремесла, которые способствуют самовыражению и улучшению настроения.

: Возможности для занятий искусством, таким как рисование, музыка или ремесла, которые способствуют самовыражению и улучшению настроения. Физкультурные программы : Адаптированные физические упражнения, включая йогу и скандинавскую ходьбу, поддержат здоровье и подвижность.

: Адаптированные физические упражнения, включая йогу и скандинавскую ходьбу, поддержат здоровье и подвижность. Образовательные и культурные мероприятия : Организация чтений и просмотров фильмов, которые расширяют кругозор и предоставляют возможность для общения.

: Организация чтений и просмотров фильмов, которые расширяют кругозор и предоставляют возможность для общения. Социальные пространства для встреч: Уютные зоны для игр и общения, где можно провести время в компании сверстников.

Ожидаемые результаты программы

Программа стремится не только к повышению уровня жизни пожилых людей, но и к их более глубокой интеграции в социальную жизнь общества. Ожидается, что это поможет укрепить социальные связи и способствовать формированию более включенного и заботливого общества. Это новшество обещает превратить старение в активный и радостный период жизни, расширяя возможности для личностного роста и общественного участия пожилых граждан.