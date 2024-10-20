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Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет готовят к важным изменениям с 3 ноября

Во множестве российских регионов стартует новат...

culture.ru

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Во множестве российских регионов стартует новаторская программа, позволяющая пенсионерам бесплатно участвовать в экскурсиях по значимым культурным местам. Этот проект нацелен на активизацию культурной жизни старшего поколения и обеспечение их доступа к национальному культурному наследию.

Повышение культурной активности среди пожилых

По словам Анастасии Киреевой, эксперта по вопросам пенсионного обеспечения, количество подобных инициатив для пожилых людей значительно увеличится в ближайшем будущем. Помимо уже существующих возможностей бесплатного участия в спортивных и культурных мероприятиях, добавляется новая опция — экскурсии без каких-либо затрат.

Программа экскурсий в Екатеринбурге

Программа была успешно запущена в Екатеринбурге, где пенсионеры могут присоединиться к образовательным турам по городскому искусству. Профессиональные экскурсоводы проводят туры длиной около 8 километров, рассказывая о создании и значении городских арт-объектов.

Как принять участие в программе

Пенсионеры, желающие воспользоваться этим предложением, могут подать заявку через местные социальные учреждения.

Польза от участия в экскурсиях

Эта программа способствует не только культурному обогащению пожилых людей, но и повышает их социальную активность, обеспечивая новые возможности для общения и обучения. Регулярное участие в таких мероприятиях способствует улучшению как физического, так и эмоционального здоровья участников.

Значение инициативы для благосостояния пенсионеров

Подобные программы играют важную роль в повышении качества жизни пожилых людей, подчеркивая заботу государства о старшем поколении. Они создают условия для более активного и радостного проведения времени, что непременно сказывается на общем благосостоянии пенсионеров.

В результате, благодаря этой инициативе, пожилые граждане России получают прекрасную возможность обогатить свою жизнь новыми впечатлениями и знаниями, укрепляя связь с культурными традициями страны.

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