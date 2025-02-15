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Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 55 до 87 лет ждут изменения с 1 марта

пионерскую программу, запущенную в январе 2025 ...

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В январе 2025 года Россия вступает в новую эру заботы о своем старшем поколении с запуском амбициозной программы, нацеленной на кардинальное улучшение их качества жизни.

Инициатива, реализуемая благодаря сотрудничеству Пенсионного фонда и фонда социального страхования, ознаменовала собой старт Социального фонда, который нацелен на создание многофункциональных центров досуга и социализации для лиц старшего возраста.

Эти центры предложат пожилым гражданам возрастной категории 60-85 лет широкий спектр услуг и мероприятий, направленных на обогащение их социальной жизни и укрепление здоровья. Включая всё от образовательных программ до физической активности, новые центры предоставят необходимую инфраструктуру для активного отдыха и культурного развития.

  • Обучение цифровым навыкам: пожилые люди получат возможность изучать основы работы с компьютером и интернетом, а также освоить безопасное использование онлайн-сервисов, что позволит им оставаться в курсе современных технологий и укрепит их связь с младшими поколениями и обществом в целом.
  • Развитие творческих способностей: предложение мастер-классов по рисованию, музыке, рукоделию и другим видам творчества подчеркивает стремление программы поддерживать эмоциональное благополучие участников через самовыразительные и культурные активности.
  • Программы физической активности: занятия йогой, легкой гимнастикой и скандинавской ходьбой будут способствовать поддержанию физической формы и здоровья, что критически важно для улучшения качества жизни в пожилом возрасте.
  • Культурное обогащение: наличие библиотек и кинозалов в центрах создает пространство для интеллектуального и социального взаимодействия, позволяя пожилым людям обмениваться идеями и укреплять социальные связи через общие интересы.
  • Пространства для общения: специально обустроенные зоны для общения предоставят возможности для игр, обсуждений и просто приятного времяпровождения в компании сверстников, поддерживая социальную активность и уменьшая чувство одиночества.

Эта инициатива 2025 года является не просто программой поддержки, а долгосрочной инвестицией в будущее, которая призвана обеспечить старшее поколение России возможностями для активной и содержательной жизни на пенсии, сообщает progorod59.ru.

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