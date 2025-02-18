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Указ приняли тихо: пожилых граждан РФ в возрасте от 55 до 87 лет ждут изменения с 1 марта

запуск новой программы в России, направленной н...

culture.ru

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В начале 2025 года Россия представит амбициозную инициативу, направленную на радикальное улучшение условий жизни пожилых людей.

Сотрудничество Пенсионного фонда и фонда социального страхования приведет к созданию инновационных социальных центров, которые станут эпицентром досуга и социализации для лиц в возрасте от 60 до 85 лет.

Особенности новой программы:

  • Создание социальных центров: В этих центрах предложат множество услуг и мероприятий, способствующих социальной активности и укреплению здоровья пожилых.
  • Образовательные возможности: Предоставление курсов по освоению компьютерных технологий и интернета, что позволит старшему поколению оставаться на связи с современными технологиями и укрепить связи с другими поколениями.
  • Стимулирование креативности: Центры будут организовывать мастер-классы по различным видам искусства, что поможет пожилым людям находить новые способы самовыражения.
  • Физическая активность: Программы, включающие йогу, скандинавскую ходьбу и легкую гимнастику, предназначены для поддержания и улучшения физического здоровья.
  • Культурное и интеллектуальное обогащение: Организация культурных мероприятий, доступ к библиотекам и кинозалам обеспечит богатую интеллектуальную и культурную жизнь.
  • Места для общения: Специальные зоны для общения и встреч позволят укреплять старые и налаживать новые социальные связи, сокращая ощущение одиночества среди пожилых.

Эта новая программа не просто предоставляет поддержку, но и инвестирует в богатую и активную жизнь старшего поколения на долгие годы. Она направлена на создание условий, при которых каждый пожилой человек сможет чувствовать себя нужным, здоровым и счастливым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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