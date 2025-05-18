Указ приняли тихо: пенсионный стаж для тех, кто трудился с 1991 по 2022 годы, будут считать по-новому

С июля 2023 года для пенсионеров из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона вступили в силу новые правила подсчёта трудового стажа. Теперь учитываются даже те периоды, когда эти территории ещё не входили в состав России. Главное условие — наличие российского гражданства. Нововведения могут существенно повлиять на размер пенсий.

Какие годы включают в стаж?

Зависит от региона:

ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года .

Запорожская и Херсонская области — с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года .

Если человек работал на территории Украины (в границах нынешней РФ) с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, этот период тоже может быть засчитан — при условии, что он стал гражданином России.

Как считают пенсионные баллы?

За 1 год работы — 1 балл .

За месяц — 1/12 балла , за день — 1/360 .

Например, если вы проработали 5 лет и 3 месяца — получите 5,25 балла, которые потом переводятся в рубли при расчёте пенсии.

А если документов нет?

Если трудовая книжка утеряна или предприятие ликвидировано, можно обратиться в межведомственную комиссию. Она примет во внимание:

справки, приказы, выписки;

свидетельства коллег;

фото или документы из профсоюза.

Главное — предоставить максимум доказательств, даже косвенных.

Почему такие даты?

11 мая 2014 года — день референдума в ДНР и ЛНР.

24 февраля 2022 года — начало СВО и переход новых территорий под контроль РФ.

Это ключевые даты, по которым определяют, в каком статусе засчитывать трудовой стаж, пишет oren1.ru.

Что нужно делать пенсионеру?

Подать заявление в ПФР. Приложить документы, подтверждающие стаж. При отсутствии документов — собрать доказательства и обратиться в комиссию.

Важно: закон не работает автоматически. Только при обращении можно пересчитать стаж и получить более высокую пенсию.

Вывод:

Теперь у жителей новых регионов есть возможность получить справедливую оценку своей трудовой жизни. Это шанс повысить пенсию за годы работы, которые раньше могли не учитываться. Главное — не тянуть с подачей заявления и начать собирать все возможные подтверждения.