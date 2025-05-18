Указ приняли тихо: пенсионный стаж для тех, кто трудился с 1991 по 2022 годы, будут считать по-новому
vbr.ru
С июля 2023 года для пенсионеров из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона вступили в силу новые правила подсчёта трудового стажа. Теперь учитываются даже те периоды, когда эти территории ещё не входили в состав России. Главное условие — наличие российского гражданства. Нововведения могут существенно повлиять на размер пенсий.
Какие годы включают в стаж?
Зависит от региона:
ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года.
Запорожская и Херсонская области — с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Если человек работал на территории Украины (в границах нынешней РФ) с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, этот период тоже может быть засчитан — при условии, что он стал гражданином России.
Как считают пенсионные баллы?
За 1 год работы — 1 балл.
За месяц — 1/12 балла, за день — 1/360.
Например, если вы проработали 5 лет и 3 месяца — получите 5,25 балла, которые потом переводятся в рубли при расчёте пенсии.
А если документов нет?
Если трудовая книжка утеряна или предприятие ликвидировано, можно обратиться в межведомственную комиссию. Она примет во внимание:
справки, приказы, выписки;
свидетельства коллег;
фото или документы из профсоюза.
Главное — предоставить максимум доказательств, даже косвенных.
Почему такие даты?
11 мая 2014 года — день референдума в ДНР и ЛНР.
24 февраля 2022 года — начало СВО и переход новых территорий под контроль РФ.
Это ключевые даты, по которым определяют, в каком статусе засчитывать трудовой стаж, пишет oren1.ru.
Что нужно делать пенсионеру?
Подать заявление в ПФР.
Приложить документы, подтверждающие стаж.
При отсутствии документов — собрать доказательства и обратиться в комиссию.
Важно: закон не работает автоматически. Только при обращении можно пересчитать стаж и получить более высокую пенсию.
Вывод:
Теперь у жителей новых регионов есть возможность получить справедливую оценку своей трудовой жизни. Это шанс повысить пенсию за годы работы, которые раньше могли не учитываться. Главное — не тянуть с подачей заявления и начать собирать все возможные подтверждения.
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