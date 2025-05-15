Указ приняли тихо: пенсионный стаж для тех, кто работал с 1991 по 2022 годы, будут считать по-новому
dzen.ru
Закон, принятый в конце 2023 года, позволяет учитывать стаж, накопленный ещё до вступления территорий в состав России.
- ДНР и ЛНР: засчитывается период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года.
- Запорожская и Херсонская области: учитывают с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
- Для бывших работников Украины: при наличии гражданства РФ в стаж включается период с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.
Как считают пенсионные коэффициенты
Стаж переводится в баллы по следующей системе:
- За каждый полный год — 1 коэффициент (пенсионный балл);
- За месяц — 1/12;
- За день — 1/360.
Например, если человек отработал 5 лет и 3 месяца в ДНР до 2022 года, то его коэффициент составит 5,25.
Если нет документов: как подтвердить стаж
Если трудовая книжка или архивные справки утеряны, нужно обратиться в специальную межведомственную комиссию, созданную при ПФР.
Комиссия может принять в качестве доказательств:
- показания свидетелей (бывших коллег);
- фотографии с рабочего места;
- справки из профсоюзов;
- иные документы, прямо или косвенно подтверждающие факт работы.
Как подчёркивают специалисты, без личного заявления и попытки собрать доказательства процесс не начнётся.
Почему установили именно эти даты
Они напрямую связаны с важными политическими событиями:
- 11 мая 2014 года — дата референдума в ДНР и ЛНР;
- 24 февраля 2022 года — начало активной фазы СВО и переход контроля над новыми территориями к России.
Стаж, накопленный после этих дат, теперь признаётся официально — если человек получил российское гражданство.
Что это меняет для пенсионеров
Ранее периоды работы в украинский период могли игнорироваться или учитываться частично. Теперь их можно включить в расчёт пенсии официально. Это особенно важно для тех, кто десятилетиями трудился в шахтах, на заводах и в других сложных условиях.
Важно: перерасчёт не происходит автоматически — требуется подать заявление и приложить документы.
Главное — подать заявление и начать сбор доказательств
Если документы о стаже есть — нужно подать заявление в ПФР. Если их нет — собрать любые подтверждения и обратиться в комиссию. Процесс может быть долгим, но теперь у пенсионеров есть законное основание для справедливого расчёта, сообщает oren1.
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