Указ приняли тихо: пенсионный стаж для тех, кто работал с 1991 по 2022 годы, будут считать по-новому

Закон, принятый в конце 2023 года, позволяет учитывать стаж, накопленный ещё до вступления территорий в состав России.

ДНР и ЛНР: засчитывается период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года.

Запорожская и Херсонская области: учитывают с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Для бывших работников Украины: при наличии гражданства РФ в стаж включается период с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

Как считают пенсионные коэффициенты

Стаж переводится в баллы по следующей системе:

За каждый полный год — 1 коэффициент (пенсионный балл);

За месяц — 1/12;

За день — 1/360.

Например, если человек отработал 5 лет и 3 месяца в ДНР до 2022 года, то его коэффициент составит 5,25.

Если нет документов: как подтвердить стаж

Если трудовая книжка или архивные справки утеряны, нужно обратиться в специальную межведомственную комиссию, созданную при ПФР.

Комиссия может принять в качестве доказательств:

показания свидетелей (бывших коллег);

фотографии с рабочего места;

справки из профсоюзов;

иные документы, прямо или косвенно подтверждающие факт работы.

Как подчёркивают специалисты, без личного заявления и попытки собрать доказательства процесс не начнётся.

Почему установили именно эти даты

Они напрямую связаны с важными политическими событиями:

11 мая 2014 года — дата референдума в ДНР и ЛНР;

24 февраля 2022 года — начало активной фазы СВО и переход контроля над новыми территориями к России.

Стаж, накопленный после этих дат, теперь признаётся официально — если человек получил российское гражданство.

Что это меняет для пенсионеров

Ранее периоды работы в украинский период могли игнорироваться или учитываться частично. Теперь их можно включить в расчёт пенсии официально. Это особенно важно для тех, кто десятилетиями трудился в шахтах, на заводах и в других сложных условиях.

Важно: перерасчёт не происходит автоматически — требуется подать заявление и приложить документы.

Главное — подать заявление и начать сбор доказательств

Если документы о стаже есть — нужно подать заявление в ПФР. Если их нет — собрать любые подтверждения и обратиться в комиссию. Процесс может быть долгим, но теперь у пенсионеров есть законное основание для справедливого расчёта, сообщает oren1.