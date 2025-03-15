Указ приняли тихо: для пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет готовят изменения с 16 марта

Весной 2025 года в России начнется крупный государственный проект, который направлен на улучшение жизни пожилых людей.

Проект под названием «Активное долголетие 2.0» — это комплексная программа, которая выходит за рамки традиционной социальной поддержки и акцентирует внимание на создании инфраструктуры для активной жизни людей старшего возраста.

Финансирование и организация

Ключевым моментом реализации программы стало объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в один Социальный фонд. Это решение позволило эффективно расходовать бюджетные средства и сосредоточить усилия на создании новой системы поддержки пожилых людей. В первые три года планируется инвестировать около 150 миллиардов рублей.

Программа ориентирована на граждан от 60 до 85 лет и предполагает создание сети современных центров для досуга и общения по всей России. К 2027 году планируется открыть более 3000 таких учреждений, что позволит предоставить доступ к новым возможностям более 15 миллионам человек.

Многофункциональные центры досуга

Новые центры будут не просто местами для отдыха, но и пространствами для личностного развития, самореализации и заботы о здоровье. Они будут оснащены современным оборудованием и учитывать все потребности пожилых людей. Программа предложит разнообразные мероприятия, чтобы удовлетворить интересы разных людей:

Шаг в цифровой мир: обучение и новые навыки

Цифровизация стала важной частью жизни, и пожилые люди тоже должны быть вовлечены в этот процесс. В рамках программы будут проводиться курсы по компьютерной грамотности, использованию мобильных приложений, онлайн-сервисов и финансовой безопасности. Учебные материалы помогут освоить базовые навыки работы с технологиями, что откроет новые возможности для общения и участия в жизни общества. Исследования Министерства труда показывают, что более 70% пожилых людей заинтересованы в цифровых технологиях, но сталкиваются с трудностями из-за нехватки знаний.

Творчество без границ: развитие талантов и самовыражения

Творческая активность важна для психического здоровья, и в центрах будут проходить мастер-классы по рисованию, рукоделию, музыке. Участники смогут развивать свои способности, находить единомышленников и участвовать в культурных мероприятиях.

Здоровый образ жизни: физическая активность и забота о себе

Программа включает занятия легкой гимнастикой, йогой и другими видами спорта, адаптированными для пожилых людей. Эксперты считают, что регулярные физические нагрузки снижают риск хронических заболеваний на 30-40% и улучшают качество жизни.

Мир знаний и впечатлений: библиотеки, кинозалы и общение

Для любителей чтения и кино будут созданы уютные библиотеки и кинозалы, где можно не только наслаждаться книгами и фильмами, но и участвовать в обсуждениях. В библиотеках будет как классическая, так и современная литература, а кинозалы предложат разнообразные фильмы.

Место встречи: общение и новые знакомства

Особое внимание будет уделено созданию комфортных зон для общения, где можно будет играть в настольные игры или просто пообщаться. Эти пространства будут местом встреч для людей из разных районов.

Ожидаемые результаты

Программа «Активное долголетие 2.0» направлена на улучшение качества жизни пожилых людей и их интеграцию в современное общество. По прогнозам, реализация программы позволит увеличить продолжительность здоровой жизни на 2-3 года и повысить уровень социальной активности среди пожилых людей.

Также проект поможет развивать культуру межпоколенческого общения. Центры будут открыты для пожилых людей и их семей, создавая условия для совместного времяпрепровождения и обмена опытом между поколениями.

Заключение

Проект, который стартует в 2025 году, — это не просто набор мероприятий, а важная инвестиция в будущее страны. Обеспечение активной и достойной жизни для людей старше 60 лет является важной частью социальной политики государства. Эта программа позволит миллионам россиян не только сохранить здоровье, но и стать активными участниками общественной жизни, внося свой вклад в развитие страны, пишет источник.