Указ приняли очень тихо: пенсионный стаж для тех, кто работал с 1991 по 2022 годы, будут считать по-новому

С конца 2023 года вступил в силу закон, который позволяет официально учитывать трудовой стаж, накопленный в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ещё до их присоединения к России.

Это решение даёт возможность многим пенсионерам рассчитывать на более высокую пенсию — если они смогут подтвердить свою занятость.

Что засчитывается в стаж

В зависимости от региона и даты вхождения, засчитываются разные периоды:

ДНР и ЛНР: с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года

Запорожская и Херсонская области: с 24 февраля по 31 декабря 2022 года

Бывшие граждане Украины с гражданством РФ: с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года

Стаж признаётся только при наличии российского гражданства. Без этого периода не засчитываются.

Как рассчитываются пенсионные коэффициенты

Весь подтверждённый стаж переводится в пенсионные баллы по фиксированной формуле:

1 год — 1 балл

1 месяц — 1/12 балла

1 день — 1/360 балла

Пример: если человек проработал 5 лет и 3 месяца в ДНР до 2022 года, то его пенсионный коэффициент составит 5,25 балла.

Что делать, если нет документов

Если трудовая книжка или архивные справки утеряны, подтвердить стаж можно через межведомственную комиссию при ПФР. Комиссия рассматривает:

показания свидетелей — бывших коллег

фотографии с рабочего места

справки из профсоюзов

другие документы, прямо или косвенно подтверждающие факт работы

Важно: без заявления комиссия не начнёт рассматривать дело. Пенсионер сам должен проявить инициативу.

Почему выбраны именно эти даты

Закон учитывает политическую и историческую специфику:

11 мая 2014 года — день референдума в ДНР и ЛНР

24 февраля 2022 года — начало активной фазы СВО

Эти даты стали точкой отсчёта, с которой Россия официально признаёт стаж, накопленный на новых территориях.

Что это меняет для будущих и нынешних пенсионеров

Ранее работа до 2022 года могла не учитываться при расчёте пенсии. Теперь у людей, десятилетиями работавших в тяжёлых условиях, есть шанс получить справедливую надбавку. Особенно это важно для шахтёров, металлургов, работников медицины и образования.

Но перерасчёт не делается автоматически — нужно подать заявление в ПФР и приложить документы. Без этого изменения не вступят в силу.